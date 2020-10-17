Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом

Получите заряд адреналина на порогах бурной реки Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю

4.4
108 отзывов
В группе
до 100 чел.
Получите заряд адреналина на порогах бурной реки Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю в ходе тура на целый день с рафтингом из Анталии и других курортов провинции Анталия.

Вас ждет купание в бирюзовой воде, двухтысячелетний римский мост и многое другое.
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите заряд адреналина на порогах бурной реки Кёпрючай
  2. Насладитесь естественной красотой национального парка каньона Кёпрюлю
  3. Побывайте на двухтысячелетнем римском мосту Олуклу
  4. Поплавайте и поныряйте в чистой бирюзовой воде
  5. Покатайтесь на естественных горках и расслабьтесь в родниковых источниках
  6. Карабкайтесь, лазайте или же просто прогуляйтесь по скалам каньона
Оставьте пляжи Анталии позади и проведите день, путешествуя по каньонам и сплавляясь на плотах в национальном парке каноьона Кёпрюлю.
Возможен трансфер из отелей в Анталии, Алании, Белеке, Кемере, Манавгате или Сиде до места встречи примерно в 2 км от точки отправления. По прибытии в каньон прослушайте инструкции по безопасности перед походом. В ходе тура вы побываете в 2 очень разных каньонах: узком с теплой водой, окруженном скалами, удобными для подъема, и широком с холодной водой, поросшими лесом скалами и водопадами.
У вас будет время поплавать и понырять в кристально чистой воде, покататься на естественных водных горках и понежиться в термальных источниках. У вас будет привал, во время которого вы сможете отдохнуть, полюбоваться красотой каньона Кёпрюлю и реки Кёпрючай. Первый отрезок пути (по каньону) займет около 1,5 часов.
Затем вы достигнете реки, где начнется ваше приключение по бурным порогам. Это каменистая местность с быстрым речным потоком, который то срывается вниз по скалам, то замедляет свой ход. Ввиду уровня сложности рафтинга к участию не допускаются дети младше 10 лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до отелей Сиде, Алании, Манавгата, Белека, Кемера или Анталии
  • Страховка
  • Оборудование для рафтинга
  • Гид и инструктор по рафтингу
  • Обед
  • Все налоги
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Летняя шляпа
  • Купальный костюм
  • Сменная одежда
  • Солнцезащитный крем
  • Водонепроницаемый фотоаппарат
  • Обувь для плавания
Важная информация
  • Все участники должны быть не младше 10 лет
  • Просьба сообщить гиду о любых проблемах со здоровьем до начала тура
  • Убедительная просьба не брать с собой и не надевать металлические аксессуары (серьги, цепочки и т. д)
  • Наденьте нескользящую обувь (в магазине туроператора можно приобрести специальную обувь для рафтинга)
  • Беременным женщинам не разрешается участвовать в туре
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 3 лет
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 108 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
17
3
12
2
3
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
17 окт 2020
(Великобритания)
Довольно драйв, но оно того стоило. Каньон потрясающий, и гиды были веселыми … сделали впечатления намного лучше. Каньонинг был забавным, и рафтинг тоже был хорошим смехом. Я наслаждался обедом … Я борюсь, так как я веган, но было много салата, риса, макаронных изделий и т. Д. Забронируйте его и проведите день приключений:) Мы также немного поехали на джипе, чего я не ожидал! Приятное прикосновение!
А
13 июня 2019
(Турция)
Куча веселья! Отличный гид в лодке. Еда была в порядке, но вы должны были доплачивать даже за негазированную воду. Гид был немного раздражен / рассержен, что мы не хотели покупать видео за 20 евро, что было хуже на полном опыте. Но в целом отличный день, отличный вид, отличная вода, веселый опыт.
Z
24 апр 2019
(Великобритания)
У меня и моего друга был абсолютный взрыв! Было потрясающе много экшена! Сложно, но весело одновременно! Наши гиды Джон и Абдулла были действительно веселыми, опытными, полезными и профессиональными! В группе был ребёнок, поэтому гиды сделали все необходимое, чтобы помочь им в этом мероприятии, и этой семье это тоже понравилось. Абсолютно сделал бы это снова

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