Оставьте пляжи Анталии позади и проведите день, путешествуя по каньонам и сплавляясь на плотах в национальном парке каноьона Кёпрюлю.

Возможен трансфер из отелей в Анталии, Алании, Белеке, Кемере, Манавгате или Сиде до места встречи примерно в 2 км от точки отправления. По прибытии в каньон прослушайте инструкции по безопасности перед походом. В ходе тура вы побываете в 2 очень разных каньонах: узком с теплой водой, окруженном скалами, удобными для подъема, и широком с холодной водой, поросшими лесом скалами и водопадами.

У вас будет время поплавать и понырять в кристально чистой воде, покататься на естественных водных горках и понежиться в термальных источниках. У вас будет привал, во время которого вы сможете отдохнуть, полюбоваться красотой каньона Кёпрюлю и реки Кёпрючай. Первый отрезок пути (по каньону) займет около 1,5 часов.

Затем вы достигнете реки, где начнется ваше приключение по бурным порогам. Это каменистая местность с быстрым речным потоком, который то срывается вниз по скалам, то замедляет свой ход. Ввиду уровня сложности рафтинга к участию не допускаются дети младше 10 лет.