Каньон Сакликент

Признан самым длинным и глубоким каньоном Турции (длина 18 км), а высота на разных участках достигает до 1000 метров. На всем своем пути вы увидите крутые завораживающие скалы, несколько живописных водопадов и 16 пещер. Разница высот между входом в ущелье и выходом из него составляет 720 метров!

Курорт Олюдениз

Турецкие Карибы. Из-за Голубой Лагуны Олюдениз считают красивейшим местом на побережье Турции, где Средиземное море 🌊 встречается с Эгейским. Дополняет картину окружение живописных горных вершин и хвойных лесов.

Чалыш

Курортный пригород Фетхие — Чалыш считается одним из лучших экологических пляжей Турции, и имеет на это полное право. Он длинный, как пляжи Антальи или Бодрума, песчаный и мелкогалечный, омываемый чистым и теплым Эгейским морем. При этом он расположен в месте с идеальной экологией, вдали от городской пыли и автомобильных выхлопов. Вдоль всего пляжа Чалыш открываются невероятной красоты панорамы на Торосские горы ⛰️ и многочисленные острова залива Фетхие. По горизонту тянутся вереницы лиловых холмов, и можно часами, сидя на пляже, любоваться разнообразными видами, обступающими вас со всех сторон

Экскурсионная программа:

Выезд утром из Анталии.

Завтрак в Грибном домике. Посещение каньона Саклыкент.

Обед у скрытого водопада. Свободное время для путешествия к водопаду и зип-лайна.

Панорамная площадка на бухту Олбдениз (именно здесь делают лучшие фото Турции для рекламы побережья).

Отдых на пляже в Фетхие. Свободное время для знакомства с городом.

Возвращение в Анталию.

Организационные детали: