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Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие

4.3
4 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Этот день запомнится вам надолго, ведь сегодня вы побываете в самых красивых 🤩 местах, знакомым каждому туристу по фото из рекламы.

Вы побываете в Саклыкенте – самом глубоком каньоне Турции, а также подниметесь на смотровую площадку над бирюзовой бухтой Олюдениз и отдохнете на экологически чистом пляже Чалыш вдали от шумных курортов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $50 за человека

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Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие
Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие

Что вы увидите

  • Грибной домик (завтрак)
  • Каньон Саклыкент
  • Водопад
  • Панорама Олюдениз
  • Пляж Чалыш
  • Фетхие
Каньон Сакликент
Признан самым длинным и глубоким каньоном Турции (длина 18 км), а высота на разных участках достигает до 1000 метров. На всем своем пути вы увидите крутые завораживающие скалы, несколько живописных водопадов и 16 пещер. Разница высот между входом в ущелье и выходом из него составляет 720 метров!
Курорт Олюдениз
Турецкие Карибы. Из-за Голубой Лагуны Олюдениз считают красивейшим местом на побережье Турции, где Средиземное море 🌊 встречается с Эгейским. Дополняет картину окружение живописных горных вершин и хвойных лесов.
Чалыш
Курортный пригород Фетхие — Чалыш считается одним из лучших экологических пляжей Турции, и имеет на это полное право. Он длинный, как пляжи Антальи или Бодрума, песчаный и мелкогалечный, омываемый чистым и теплым Эгейским морем. При этом он расположен в месте с идеальной экологией, вдали от городской пыли и автомобильных выхлопов. Вдоль всего пляжа Чалыш открываются невероятной красоты панорамы на Торосские горы ⛰️ и многочисленные острова залива Фетхие. По горизонту тянутся вереницы лиловых холмов, и можно часами, сидя на пляже, любоваться разнообразными видами, обступающими вас со всех сторон

Экскурсионная программа:

  • Выезд утром из Анталии.
  • Завтрак в Грибном домике. Посещение каньона Саклыкент.
  • Обед у скрытого водопада. Свободное время для путешествия к водопаду и зип-лайна.
  • Панорамная площадка на бухту Олбдениз (именно здесь делают лучшие фото Турции для рекламы побережья).
  • Отдых на пляже в Фетхие. Свободное время для знакомства с городом.
  • Возвращение в Анталию.

Организационные детали:

  • Для купания в каньоне, под водопадом и на пляже возьмите с собой купальные принадлежности и средства защиты от солнца.
Что входит
  • Услуги гида
  • Завтрак и обед
  • Входной билет в каньон
  • Групповая страховка
  • Транспорт с кондиционером
Что не входит
  • Напитки во время обеда
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие
Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие
Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие
Каньон Саклыкент, Олюдениз и пляж Чалыш в Фетхие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
Talya T.
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4 отзыва оставили туристы

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