Каньон Сакликент
Признан самым длинным и глубоким каньоном Турции (длина 18 км), а высота на разных участках достигает до 1000 метров. На всем своем пути вы увидите крутые завораживающие скалы, несколько живописных водопадов и 16 пещер. Разница высот между входом в ущелье и выходом из него составляет 720 метров!
Курорт Олюдениз
Турецкие Карибы. Из-за Голубой Лагуны Олюдениз считают красивейшим местом на побережье Турции, где Средиземное море 🌊 встречается с Эгейским. Дополняет картину окружение живописных горных вершин и хвойных лесов.
Чалыш
Курортный пригород Фетхие — Чалыш считается одним из лучших экологических пляжей Турции, и имеет на это полное право. Он длинный, как пляжи Антальи или Бодрума, песчаный и мелкогалечный, омываемый чистым и теплым Эгейским морем. При этом он расположен в месте с идеальной экологией, вдали от городской пыли и автомобильных выхлопов. Вдоль всего пляжа Чалыш открываются невероятной красоты панорамы на Торосские горы ⛰️ и многочисленные острова залива Фетхие. По горизонту тянутся вереницы лиловых холмов, и можно часами, сидя на пляже, любоваться разнообразными видами, обступающими вас со всех сторон
Экскурсионная программа:
- Выезд утром из Анталии.
- Завтрак в Грибном домике. Посещение каньона Саклыкент.
- Обед у скрытого водопада. Свободное время для путешествия к водопаду и зип-лайна.
- Панорамная площадка на бухту Олбдениз (именно здесь делают лучшие фото Турции для рекламы побережья).
- Отдых на пляже в Фетхие. Свободное время для знакомства с городом.
- Возвращение в Анталию.
Организационные детали:
- Для купания в каньоне, под водопадом и на пляже возьмите с собой купальные принадлежности и средства защиты от солнца.