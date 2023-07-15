Приглашаем провести отпуск на красивом курорте юго-западного побережья Турции.



Окружённый горами и богатый уютными бухтами с лазурной водой, Каш также славится историческими достопримечательностями, разбросанными в его окрестностях. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы их исследовать. А мы отвезём вас на одни из лучших пляжей страны — Патара и Капуташ. Прокатим на яхте по Средиземному морю.



Вы поплаваете на сапах или байдарках, погуляете по городку с греческим колоритом, а в Олюденизе желающие полетают на параплане.