Отдохнуть в нетуристическом уголке Турции, позагорать на живописных пляжах и покататься на яхте
Приглашаем провести отпуск на красивом курорте юго-западного побережья Турции.
Окружённый горами и богатый уютными бухтами с лазурной водой, Каш также славится историческими достопримечательностями, разбросанными в его окрестностях. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы их исследовать. А мы отвезём вас на одни из лучших пляжей страны — Патара и Капуташ. Прокатим на яхте по Средиземному морю.
Вы поплаваете на сапах или байдарках, погуляете по городку с греческим колоритом, а в Олюденизе желающие полетают на параплане.
Окружённый горами и богатый уютными бухтами с лазурной водой, Каш также славится историческими достопримечательностями, разбросанными в его окрестностях. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы их исследовать. А мы отвезём вас на одни из лучших пляжей страны — Патара и Капуташ. Прокатим на яхте по Средиземному морю.
Вы поплаваете на сапах или байдарках, погуляете по городку с греческим колоритом, а в Олюденизе желающие полетают на параплане.
Ближайшие даты:
15
июл
июл
11
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Средний возраст участников — 25-32 года
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анталья, аэропорт, первая половина дняЗавершение: Анталья, аэропорт, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Анталии
Всем привет, меня зовут Артур. Я основатель проекта авторских путешествий. Благодаря моему любимому делу, на сегодняшний день в списке посещенных стран 30 направлений и множество историй из самостоятельных путешествий. Помимо новых стран и мест, у нашей команды есть большое желание объединять вокруг себя людей, чтобы вместе путешествовать, развиваться и наслаждаться жизнью в близком по ценностям окружении. Для этого мы и создали наш проект авторских туров.Задать вопрос
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Многодневные туры
Водные развлечения
Пляжи
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Дата и количество участников выбирается при бронировании