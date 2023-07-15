Каш: неделя на вилле у моря

Отдохнуть в нетуристическом уголке Турции, позагорать на живописных пляжах и покататься на яхте

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаем провести отпуск на красивом курорте юго-западного побережья Турции.

Окружённый горами и богатый уютными бухтами с лазурной водой, Каш также славится историческими достопримечательностями, разбросанными в его окрестностях. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы их исследовать. А мы отвезём вас на одни из лучших пляжей страны — Патара и Капуташ. Прокатим на яхте по Средиземному морю.

Вы поплаваете на сапах или байдарках, погуляете по городку с греческим колоритом, а в Олюденизе желающие полетают на параплане.
Каш: неделя на вилле у моря
Каш: неделя на вилле у моря
Каш: неделя на вилле у моря
Каш: неделя на вилле у моря
Каш: неделя на вилле у моря
Каш: неделя на вилле у моря
Каш: неделя на вилле у моря
Ближайшие даты:
15
июл
11
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
Средний возраст участников — 25-32 года

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, первая половина дня
Завершение: Анталья, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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