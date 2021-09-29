Средиземное море у южного побережья Турции — отличное место для подводного приключения. В рамках 7-часового тура из Кемера вы совершите два погружения в разных точках, а также пообедаете.

И новички, и опытные дайверы смогут исследовать подводный мир в прозрачной воде.

Перед первым погружением инструктор расскажет о технических аспектах дайвинга. Узнайте, как пользоваться снаряжением для дайвинга, а затем, после проверки навыков и пары пробных погружений, полюбуйтесь яркими морскими животными.

Поплавайте с экзотическими рыбками и осмотрите невероятные пещеры. Инструкторы позаботятся о безопасности участников.

Вы можете забронировать круиз и обед без дайвинга.