Кемер: дайвинг-приключение на целый день

Полюбуйтесь красочными морскими обитателями в рамках дайвинг-тура из Кемера

4
39 отзывов
В группе
до 50 чел.
Полюбуйтесь красочными морскими обитателями в рамках дайвинг-тура из Кемера.

Совершите безопасное погружение с профессиональным инструктором в двух разных местах.
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Познакомьтесь с удивительным подводным миром Средиземного моря
  2. Совершите два погружения с вежливыми и профессиональными инструкторами
  3. Порадуйте себя вкусным обедом на борту судна
Средиземное море у южного побережья Турции — отличное место для подводного приключения. В рамках 7-часового тура из Кемера вы совершите два погружения в разных точках, а также пообедаете.
И новички, и опытные дайверы смогут исследовать подводный мир в прозрачной воде.
Перед первым погружением инструктор расскажет о технических аспектах дайвинга. Узнайте, как пользоваться снаряжением для дайвинга, а затем, после проверки навыков и пары пробных погружений, полюбуйтесь яркими морскими животными.
Поплавайте с экзотическими рыбками и осмотрите невероятные пещеры. Инструкторы позаботятся о безопасности участников.
Вы можете забронировать круиз и обед без дайвинга.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Профессиональный инструктор и гид
  • Обед
  • Снаряжение для дайвинга
Что не входит
  • Напитки
  • Памятные фото (можно приобрести)
  • DVD (можно приобрести по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • За дополнительную плату в 10€ с человека возможен трансфер от места вашего проживания в Анталии
  • За дополнительную плату в 15€ с человека возможен трансфер от места вашего проживания в Белеке
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 13 лет
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 39 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
9
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2
2
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3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
29 сен 2021
Вы должны согласиться с тем, что с группами из 30 человек все немного более беспокойно. К сожалению, первое погружение было очень коротким (максимум 5-10 минут). Здесь нужно подождать в воде, а потом быстро спуститься на 2-3 метра для фотосессии под водой и быстро снова выйти. После того, как мы выразили свое разочарование, инструктор по дайвингу уделил больше времени нашей группе, и мы прошли 20 минут на глубину около 7 метров. Смотреть было не на что, но нам очень повезло встретить морскую черепаху и нырнуть рядом с ней. Любой, кто никогда не нырял с баллонами, может взять его с собой на тренировку, и его не отпугнет первое «погружение», которое было более массовым. Мне нужно вычесть звезды за транспорт, потому что водитель задержался (10 минут) и не нашел нас и не поговорил с нами, хотя мы были единственными двумя людьми, ожидающими перед контрольно-пропускным пунктом отеля.
А
30 сен 2019
(Россия)
получилось попасть сюда со 2 раза, первый раз они перепутали поселок и ждали нас в таком же отеле но в соседней деревне, вместо Гайнюка в Кемере. Написал в поддержку, они извинились и бесплатно переназначили дату. вот со 2 раза нас забрали, привезли в порт. там посадили на судно. людей много было, на 3 судна, и около 5 микриков. такой толпой вот все рядом мы и полетели дайвинить. я был с женой, делали мы это первый раз в жизни и у нас все получилось. очень поноавилось. да там конечно не яхта абромовича, нет нет ржавчина что то болтается. но важным для нас был именно дайвинг. кормили вкусно 1 раз, 2 куринные котлеты, макароны, салат, хлеб. напитки платные. под водой нас нафотали и наснимали. не дорого попросили за фото и видео, мы купили все. очень клёво. но рыб мало разных видов. там 1-2 максимум 3 вида рыб, но большая куча. дайвинг конечно это для Тайланда, а тут так просто для души тренировка. бал снижать не станем за не большие мелочи в целом согласны, по соотношению цена=качество.
А
15 окт 2017
(Германия)
Отличные погружения, профессиональные инструкторы по дайвингу. В конце концов, вам придется довольно долго ждать своих погружений, так как людей много, но опять же, ожидание на лодке с прекрасным видом, и возможность поплавать не так уж и плоха. Единственным недостатком является то, что курение разрешено лодка и там было много заядлых курильщиков …

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