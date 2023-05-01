Экскурсия по Анталии очень популярна среди гостей, которые приезжают в сюда впервые. Город привлекает внимание своими пляжами, бирюзовым морем, красивыми курортами и историей, уходящей корнями в древние времена.

Калеичи (Старый город)Первым делом мы забираем вас из отеля на нашем полностью оборудованном туристическом автобусе, который обеспечит вам необходимый комфорт, после чего начинается исторический тур по Калеичи (Старому городу). Поездка займет около 1 часа. Вы сможете увидеть Рифленый минарет, Часовую башню и ворота Адриана, которые являются одним из символов Анталии. С одной стороны, вы полюбуетесь историческими домами Калеичи, построенными в стиле османской архитектуры, с другой — совершите путешествие в историю под рассказы нашего гида.

Подводная лодка в АнталииПосле короткого путешествия в исторической гавани в Калеичи вас встретит экипаж. Затем мы сядем на подводную лодку. Экскурсия на подводной лодке в Анталии занимает около 50 минут. За это время вы увидите великолепие подводного мира. После приключений, фотографирования, прогулки по Старому городу и солнечных ванн следует пополнить энергетический запас. Для этого мы вместе насладимся вкусным обедом. После мы продолжим наше путешествие!

Канатная дорогаКомбо-тур продолжается на канатной дороге. По нашему мнению, вы не должны пропустить это событие — вы получите удовольствие от поездки по канатной дороге, наблюдая за жизнью местных жителей. После увлекательной части нашей программы мы сядем в автобус и попрощаемся с Анталией. Мы доставим вас обратно в отель.