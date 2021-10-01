Вас заберут от места вашего жительства, и уже через 2 часа езды вы окажитесь в национальном парке и каньоне Кёпрюлю. Прослушайте инструктаж по безопасности и получите инструкции к вашему предстоящему приключению. Откройте для себя 2 разных каньона. Один – узкий каньон с теплой водой в окружении отвесных скалистых утесов, подходящих для каньонинга. Другой – широкий каньон с прохладной водой, лесными скалами и природными водопадами. Сделайте несколько остановок, чтобы искупаться и понырять в кристально чистую воду и оценить естественные водные горки. Поиграйте с гравитацией и перейдите каньон по навесной переправе.

Остановитесь перекусить и полюбоваться красотой реки каньона Кёпрюлю. Путешествие по каньону занимает около 1,5 часов. Затем вы достигнете реки, где начнется ваше приключение по бурным порогам. Вас ждет 14-километровый сплав по дорогам реки Кёпрючай в каньоне. Осмотрите мост Олук, который был построен во II веке и достигает 27 метров в высоту. Он сделает ваш сплав по реке еще более живописным. В конце тура вы можете приобрести фотографии и видео вашего приключения. После этого вас отвезут обратно на курорт, где вы сможете отдохнуть в оставшуюся часть дня.