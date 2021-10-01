Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите адреналин во время острых ощущений в национальном парке и каньоне Кёпрюлю
Полюбуйтесь захватывающей природой вокруг вас
Оцените удивительную навесную переправу между высокими утесами каньона
Вас заберут от места вашего жительства, и уже через 2 часа езды вы окажитесь в национальном парке и каньоне Кёпрюлю. Прослушайте инструктаж по безопасности и получите инструкции к вашему предстоящему приключению. Откройте для себя 2 разных каньона. Один – узкий каньон с теплой водой в окружении отвесных скалистых утесов, подходящих для каньонинга. Другой – широкий каньон с прохладной водой, лесными скалами и природными водопадами. Сделайте несколько остановок, чтобы искупаться и понырять в кристально чистую воду и оценить естественные водные горки. Поиграйте с гравитацией и перейдите каньон по навесной переправе.
Остановитесь перекусить и полюбоваться красотой реки каньона Кёпрюлю. Путешествие по каньону занимает около 1,5 часов. Затем вы достигнете реки, где начнется ваше приключение по бурным порогам. Вас ждет 14-километровый сплав по дорогам реки Кёпрючай в каньоне. Осмотрите мост Олук, который был построен во II веке и достигает 27 метров в высоту. Он сделает ваш сплав по реке еще более живописным. В конце тура вы можете приобрести фотографии и видео вашего приключения. После этого вас отвезут обратно на курорт, где вы сможете отдохнуть в оставшуюся часть дня.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до места вашего проживания
Профессиональный инструктор и гид
Шлем и спасательный жилет
Обед
Что не входит
Обувь
Напитки
Фотографии или видео, доступные для покупки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Купальный костюм
Полотенце
Обувь для плавания
Важная информация
Минимальный возраст для участия в туре – 13 лет
Этот тур не рекомендуется людям с заболеваниями сердца и другими серьезными состояниями
Тур не рекомендован беременным женщинам
Длительность трансферов является ориентировочной, точное время зависит от времени суток и ситуации на дорогах
Для участия в туре необязательно иметь опыт и уметь плавать
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 11 лет
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 14 лет
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
1 окт 2021
(Турция)
Заказали тур за 31 евро, и он действительно того стоил! Сбор и возврат были надежными. Как и в любом туре, вы едете от нескольких отелей, пока, наконец, не окажетесь у реки (вы должны запланировать около 1,5 часов туда и обратно). Вначале походы и купание в ущелье являются абсолютной изюминкой. По словам гида, вода была всего 10 градусов (возможно, попросите гидрокостюм). Зато у вас отличный вид (кроме всего прочего, вы смотрите снизу на старый римский мост). Рафтинг тоже был очень веселым. Однако одновременно было слишком много лодок и людей. Кроме того, было проведено множество водных боев (анимированные гидом). Рафтинг - ничто для тех, кто хочет просто расслабиться на плавучей воде и насладиться природой. Рекомендуется тем, кто хочет большего. Еда была в порядке. Ничего особенного, но все в порядке по цене.
А
Аноним
13 авг 2020
(Великобритания)
Придя на сайт, я попал в англоязычную группу, прежде чем отправиться на первое мероприятие. Мне очень понравился этот опыт, поскольку Мехмет и фотограф были очень полезны и интересны. Я был очень осторожен, потому что не умел плавать, но это не было большой проблемой. Некоторые очень красивые виды, если любите природу, сделал несколько снимков на свой телефон и поделился ими с моей группой, когда мы закончили. Я настоятельно рекомендую вам принести водные туфли с хорошими захватами или купить на месте, потому что я пытался быть умным и чуть не испортил свои кроссовки. Моя группа была просто замечательной, мы так весело повеселились и потом поделились фотографиями. Очень хорошее соотношение цены и качества, так как стоимость фотографий и видео была очень разумной по сравнению с некоторыми, которые я видел в Испании и Португалии.
А
Аноним
2 июня 2019
(Нидерланды)
Окрестности прекрасны! Каньонинг был трудным для этой 52-летней женщины, 17-летнему сыну было очень весело, гид был молодым, но очень услужливым и опытным, впечатления! Zip Line был в порядке, ничего особенного, но профессиональное оборудование! Сплав по дикой воде одним словом УДИВИТЕЛЬНЫЙ! Встреча и возвращение в отеле (микроавтобус) также хорошо организованы. Обед хороший. Забронировано заранее и онлайн. Несмотря на то, что мы были единственными двумя голландцами, у нас был очень хороший и приятный день! Поездка на автобусе из Алании (около 2 часов) ОЧЕНЬ СТОИЛА! Очень красивый опыт!
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