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Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ

4.8
4 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Сегодня вы побываете сразу на двух лучших пляжах Турции! Ярко-синее море 🌊 и мягкий песок на пляже Патары станет отличным дополнением к прогулке 👣 по древнему ликийскому городу.

После этого вы окажетесь на невероятно живописном пляже Капуташ, скрытом за величественными скалами, подобно жемчужине средиземноморского побережья.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $30 за человека

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Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ
Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ

Что вы увидите

  • Города Каш и Калкан
  • пляжи Патара и Капуташ
Выезд из Анталии около 7 утра. По пути остановка — завтрак.
Патара — родина Николая Чудотворца
Патара — это одновременно и древний ликийский город 🏙️ и название пляжа
Пляж Патара совсем не похож на привычные нам скалистые или галечные турецкие пляжи: километры белоснежных песчаных барханов резко контрастируют с ярко-синим морем, но это заколдованное место. Сколько бы фотографий этого пляжа мы не видели в интернете, ни одна из них не передает его красоту. На пляже у нас будет 2 часа для купания
Да и здесь можно не только отдыхать но и посетить античный город, где родился Николай Чудотворец. Многие знают, что имя святого Николая Чудотворца связано с древним ликийским городом Мира, но немногие знают, что святой только служил и умер в этом городе, а настоящая его родина — Патара. Небольшой город на побережье, куда паломники или туристы почти не доезжают. Древний город был возведён в седьмом веке до нашей эры и был основным морским портом в Ликийском союзе.
После купания просыпается чувство голода и желудок требует банкета, поэтому мы едем в Калкан, где у вас будет время для обеда и прогулки по городу.
Капуташ — лучший пляж 🏖️ Турции
Затем посещение знаменитого пляжа Капуташ. Где у вас будет 2 часа для купания. Капуташ — великолепный пляж на южном побережье Турции, расположенный между городами Калкан и Каш. Капуташ — это восхитительной красоты пляж Турции с прозрачной бирюзовой водичкой и восхитительными видами, который затерялся между скал где-то на средиземноморском побережье. Он не только входит в список самых лучших пляжей Турции, а часто и возглавляет его.
Посещение курортного городка Каш. Свободное время для шопинга.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой головной убор, солнцезащитный крем и купальные принадлежности.
Что входит
  • Транспорт
  • Входные билеты на пляж
  • Услуги сопровождающего.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы.
  • Завтрак и обед (15$)
Начало
🚩 Из холла отеля или по договоренности
Место завершения
🏁 Место откуда вас забрали утром
Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ
Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ
Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ
Лучшие пляжи Турции — Патара и Капуташ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
Talya T.
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4 отзыва оставили туристы

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