Выезд из Анталии около 7 утра. По пути остановка — завтрак.

Патара — родина Николая Чудотворца

Патара — это одновременно и древний ликийский город 🏙️ и название пляжа

Пляж Патара совсем не похож на привычные нам скалистые или галечные турецкие пляжи: километры белоснежных песчаных барханов резко контрастируют с ярко-синим морем, но это заколдованное место. Сколько бы фотографий этого пляжа мы не видели в интернете, ни одна из них не передает его красоту. На пляже у нас будет 2 часа для купания

Да и здесь можно не только отдыхать но и посетить античный город, где родился Николай Чудотворец. Многие знают, что имя святого Николая Чудотворца связано с древним ликийским городом Мира, но немногие знают, что святой только служил и умер в этом городе, а настоящая его родина — Патара. Небольшой город на побережье, куда паломники или туристы почти не доезжают. Древний город был возведён в седьмом веке до нашей эры и был основным морским портом в Ликийском союзе.

После купания просыпается чувство голода и желудок требует банкета, поэтому мы едем в Калкан, где у вас будет время для обеда и прогулки по городу.

Капуташ — лучший пляж 🏖️ Турции

Затем посещение знаменитого пляжа Капуташ. Где у вас будет 2 часа для купания. Капуташ — великолепный пляж на южном побережье Турции, расположенный между городами Калкан и Каш. Капуташ — это восхитительной красоты пляж Турции с прозрачной бирюзовой водичкой и восхитительными видами, который затерялся между скал где-то на средиземноморском побережье. Он не только входит в список самых лучших пляжей Турции, а часто и возглавляет его.

Посещение курортного городка Каш. Свободное время для шопинга.

Организационные детали: