Фетхие «12 Островов» — это название района, а в программу тура включено несколько из них.
Вы побываете на острове 🏝️ Кызылада (Красный остров), острове Яссыджалар (Плоский остров), которые являются одними из самых интересных в заливе Гекова;
Посетите бухты Аквариум и Катранджы (Смоляная бухта), где сможете искупаться в открытом море 🌊 и понырять с палубы корабля;
На верхней палубе нашей лодки вы сможете с комфортом загорать, созерцая неповторимые по красоте пейзажи Средиземноморского побережья в заливе Фетхие;
На диких пляжах с золотым песком, вы сможете насладиться безмятежным отдыхом.
Организационные детали
Маршрут и места стоянок могут быть изменены в зависимости от погоды и трафика. Так как, чтобы продемонстрировать вам всю непревзойденную красоту залива Фетхие, мы выбираем для вас самые уединенные места;
Не забывайте купальные принадлежности.
Что входит
Трансфер из Анталии и обратно
Завтрак
Обед на лодке (рыба или курица по вашему желанию)
Страховка.
Что не входит
Алкогольные и безалкогольные напитки на лодке
Личные затраты
Ужин.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.