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Морская прогулка «12 Островов» — купание в сказочных бухтах

5
2 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
В Турцию приезжают за теплым морем и ярким солнцем.

Еще здесь потрясающая природа.

Турецкие пейзажи влюбляют в себя с первого взгляда.

Если вам не хватает природных красот в пешей доступности — отправляйтесь в морское путешествие на яхте 🛥️.

Вы увидите сказочно красивые 🤩 острова и побываете в 2 бухтах, где можно искупаться в кристально чистой воде!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 18 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $65 за человека

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Морская прогулка «12 Островов» — купание в сказочных бухтах
Морская прогулка «12 Островов» — купание в сказочных бухтах

Что вы увидите

  • Фетхие
  • Средиземное море
  • Бухты Аквариум и Катранджы
Фетхие «12 Островов» — это название района, а в программу тура включено несколько из них.
  • Вы побываете на острове 🏝️ Кызылада (Красный остров), острове Яссыджалар (Плоский остров), которые являются одними из самых интересных в заливе Гекова;
  • Посетите бухты Аквариум и Катранджы (Смоляная бухта), где сможете искупаться в открытом море 🌊 и понырять с палубы корабля;
  • На верхней палубе нашей лодки вы сможете с комфортом загорать, созерцая неповторимые по красоте пейзажи Средиземноморского побережья в заливе Фетхие;
  • На диких пляжах с золотым песком, вы сможете насладиться безмятежным отдыхом.
Организационные детали
  • Маршрут и места стоянок могут быть изменены в зависимости от погоды и трафика. Так как, чтобы продемонстрировать вам всю непревзойденную красоту залива Фетхие, мы выбираем для вас самые уединенные места;
  • Не забывайте купальные принадлежности.
Что входит
  • Трансфер из Анталии и обратно
  • Завтрак
  • Обед на лодке (рыба или курица по вашему желанию)
  • Страховка.
Что не входит
  • Алкогольные и безалкогольные напитки на лодке
  • Личные затраты
  • Ужин.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Морская прогулка «12 Островов» — купание в сказочных бухтах
Морская прогулка «12 Островов» — купание в сказочных бухтах
Морская прогулка «12 Островов» — купание в сказочных бухтах
Морская прогулка «12 Островов» — купание в сказочных бухтах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
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2 отзыва оставили туристы

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