Дизайн традиционных турецких гулетов (Gulet) развивался на протяжении веков. Современный гулет — это шикарная и удобная яхта 🛥️, на которой мы совершим морское путешествие. На борту вас ждет обед и напитки, все включено.
Организационные детали:
Возьмите с собой крем для загара, купальные принадлежности и полотенце.
Что входит
Обед
Напитки: пиво, вино, соки, чай, кофе
Трансфер из отеля и обратно
Что не входит
Импортные алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.