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Морская прогулка на современном гулете (яхте)

Sinan E.
Sinan E. – Гид из Антальи
Морское путешествие на турецком современном гулете (яхте).

На борту вас ждет обед и напитки, все включено.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • $125 за человека

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Морская прогулка на современном гулете (яхте)
Морская прогулка на современном гулете (яхте)

Что вы увидите

  • Море
  • Порт Анталии
Дизайн традиционных турецких гулетов (Gulet) развивался на протяжении веков. Современный гулет — это шикарная и удобная яхта 🛥️, на которой мы совершим морское путешествие. На борту вас ждет обед и напитки, все включено.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой крем для загара, купальные принадлежности и полотенце.
Что входит
  • Обед
  • Напитки: пиво, вино, соки, чай, кофе
  • Трансфер из отеля и обратно
Что не входит
  • Импортные алкогольные напитки
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
Морская прогулка на современном гулете (яхте)
Морская прогулка на современном гулете (яхте)
Морская прогулка на современном гулете (яхте)
Морская прогулка на современном гулете (яхте)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sinan E.
Sinan E.
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