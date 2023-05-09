В путешествии на sup-доске вы увидите небольшой водопад и красивое ущелье, заплывёте в пещеру с летучими мышами и сделаете атмосферные снимки. Перед прогулкой мы познакомим вас с основами сапбординга — и вы отправитесь в морское приключение в сопровождении нашего опытного инструктора.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Единственное условие — умение плавать. Мы проведём инструктаж. Предоставим всё необходимое оборудование, в том числе спасательные жилеты для взрослых и детей, водонепроницаемые сумки и чехлы для телефонов. И отправимся в путь!

Вы откроете запоминающиеся виды на Анталью и посетите места, доступные только со стороны моря. От сап-прогулки у вас останутся яркие впечатления и нетривиальные снимки.

Организационные детали