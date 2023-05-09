Проплыть по живописному маршруту от пляжа Коньялты в сторону Старого города и обратно
В путешествии на sup-доске вы увидите небольшой водопад и красивое ущелье, заплывёте в пещеру с летучими мышами и сделаете атмосферные снимки.
Перед прогулкой мы познакомим вас с основами сапбординга — и вы отправитесь в морское приключение в сопровождении нашего опытного инструктора.
Перед прогулкой мы познакомим вас с основами сапбординга — и вы отправитесь в морское приключение в сопровождении нашего опытного инструктора.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Единственное условие — умение плавать. Мы проведём инструктаж. Предоставим всё необходимое оборудование, в том числе спасательные жилеты для взрослых и детей, водонепроницаемые сумки и чехлы для телефонов. И отправимся в путь!
Вы откроете запоминающиеся виды на Анталью и посетите места, доступные только со стороны моря. От сап-прогулки у вас останутся яркие впечатления и нетривиальные снимки.
Организационные детали
- Сап-прогулка начинается и заканчивается на пляже Бич-Парк в районе Коньялты. Он находится примерно в 10-15 минутах езды от Антальи.
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
- В редких случаях по погодным условиям возможен перенос/отмена мероприятия
- Прогулка проходит в сопровождении одного из инструкторов нашей команды
ежедневно в 08:00 и 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пляже в районе Коньялты
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00 и 09:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anastasııa — ваша команда гидов в Анталии
Мы проводим sup прогулки в Анталье больше года. Наша команда — это опытные инструкторы, которые покажут вам интересные и секретные места Антальи. Присоединяйтесь — с нами ярко, незабываемо и весело!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании