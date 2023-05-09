На сапах - вдоль берегов Антальи

Проплыть по живописному маршруту от пляжа Коньялты в сторону Старого города и обратно

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Ответы на вопросы
В путешествии на sup-доске вы увидите небольшой водопад и красивое ущелье, заплывёте в пещеру с летучими мышами и сделаете атмосферные снимки.

Перед прогулкой мы познакомим вас с основами сапбординга — и вы отправитесь в морское приключение в сопровождении нашего опытного инструктора.
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
На сапах - вдоль берегов Антальи
Ближайшие даты:
9
мая
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мая
11
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Единственное условие — умение плавать. Мы проведём инструктаж. Предоставим всё необходимое оборудование, в том числе спасательные жилеты для взрослых и детей, водонепроницаемые сумки и чехлы для телефонов. И отправимся в путь!

Вы откроете запоминающиеся виды на Анталью и посетите места, доступные только со стороны моря. От сап-прогулки у вас останутся яркие впечатления и нетривиальные снимки.

Организационные детали

  • Сап-прогулка начинается и заканчивается на пляже Бич-Парк в районе Коньялты. Он находится примерно в 10-15 минутах езды от Антальи.
  • До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
  • В редких случаях по погодным условиям возможен перенос/отмена мероприятия
  • Прогулка проходит в сопровождении одного из инструкторов нашей команды

ежедневно в 08:00 и 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пляже в районе Коньялты
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 09:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
Летние
Старый город
Популярные места
Пляжи
Водные развлечения

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