Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи

Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры

4.4
3 отзыва
Это будет незабываемый опыт: воспарив к облакам, вы взглянете на знаменитый «Хлопковый замок» с необычного ракурса, получите уникальные снимки и испытаете головокружительные эмоции.

На земле поближе рассмотрите известняковые ванны, с экскурсией исследуете руины Иераполиса, а после искупаетесь в целебных водах Бассейна Клеопатры.
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Антальи

Что вас ожидает

Комфортная ночная поездка. В путь мы отправляемся еще в сумерках, чтобы успеть к рассвету. В комфортном автобусе вы сможете поспать.

Полет на воздушном шаре. На восходе солнца вы взлетите к облакам почти на час. Сверху открывается потрясающий вид на белоснежные травертины, античный город и его окрестности — вы сделаете удивительные кадры этой красоты. А после приземления отметите это событие бокалом безалкогольного шампанского и получите сертификат на память.
Желающие смогут совершить еще один 15-минутный полет на параплане, стартуя с высоты 450 метров — и испытать чуть больше экстрима.

Каскады Памуккале. После вы осмотрите это восьмое чудо света с привычного ракурса, прогуляетесь среди террас из белого известняка и искупаетесь в причудливых ваннах.

Античный Иераполис. На экскурсии по городу вы представите, каким он был 2 тысячи лет назад, услышите о важных событиях из его прошлого. Театр, фонтаны, некрополь, бани, городские ворота и руины станут еще одной фотолокацией и помогут проникнуться культурой Античности.

Бассейн Клеопатры. Его воды считаются омолаживающими — или, как минимум, оздоравливающими, а их температура круглый год сохраняется на уровне 36 градусов. И хотя легендарной царице не довелось здесь искупаться, зато у вас будет такая возможность.

Программа

00:30 — 01:30 Отправление из отелей (в регионе Анталья)
05:00 Прибытие на взлетную площадку, посадка в корзины воздушных шаров
05:30 Полет на воздушных шарах (45 минут — 1 час)
06:30 Отправление на завтрак
08:00 — 13:00 Посещение Памуккале, Иераполиса, Бассейна Клеопатры (3, 5 часов: посещение с гидом и свободное время);
13:30 Обед (шведский стол)
14:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин
15:00 Отправление обратно
18:00 — 18:30 Возвращение в отели (в регионе Анталья)

Организационные детали

Полет на воздушном шаре

— На воздушном шаре могут летать только путешественники от 6 лет
— При планировании поездки учитывайте, что полет могут перенести на следующий день или отменить из-за погодных условий. Если полет отменится, экскурсия все равно состоится, но стоимость экскурсии уменьшится до 50 евро.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)
— Экскурсия проходит без шопинга, только с посещением винного погреба
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ.
— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— В Памуккале мы проведем 3, 5 часов в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары и толп туристов
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Полёт на воздушном шаре над Памуккале (45 мин. — 1 час)
— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Антальи до Памуккале 245 км)
— Входной билет в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры
для путешественников старше 12 лет: 100 TL
для путешественников 6-11 лет: 50 TL
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно
— Параглайдинг в Памуккале (тандем) 450 метров, полет 10-15 минут — около 50 евро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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3 настоящих отзыва от туристов

А
21 сен 2021
Всё прошло супер.
Гиду Ильясу - респект)
Дорога от Анталии, конечно не близкая, но эмоции полученные там полностью окупаются)
Рекомендую!
S
27 авг 2021
Все четко по программе и по времени по всем непонятным вопросам Гайрат оказывал помощь. С безопасность все в порядке.
A
7 авг 2021
Некомфортабельный трансфер, а так как путь до Помуккале занимает 4 часа, да еще в ночь, экскурсия была испорчена, не начавшись. Гид как могла старалась исправить ситуацию (за это отдельное спасибо, Веронике), но настоятельно советую тур агентству более тщательно выбирать транспорт. Завтрак был абсолютно несъедобный, уж лучше бы его не было. Затем прогулка на шарах, 20-минутный рассказ в Паммукале, причем на ходу, из-за чего, ничего не было слышно и 3 часа свободного времени, посещение магазина вин тоже абсолютно ни к чему. Впечатление от прогулки на шаре компенсировали часть негатива, но экскурсию своим знакомым я бы рекомендовать не стала

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