Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)

4.8
12 отзывов
Tunar T.
Tunar T. – Гид из Анталии
Белоснежные террасы Памуккале — чудо природы, которое стоит посетить каждому! Приглашаем вас в путешествие к подземным источникам, создавшим уникальное место с особой атмосферой.

Вы узнаете, как рядом с источниками возник город 🏙️ и фешенебельный курорт, почему он пришел в упадок и как Памуккале снова обрел популярность — на этот раз, уже всемирную.

При желании вы сможете окунуться в бассейны с целебной водой и почувствовать ее благотворный эффект.
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Экскурсия

$170 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)

Что вы увидите 🤩

  • ➜ Белоснежные травертины Памуккале, словно спустившееся на землю пушистое облако, в террасах которых можно искупаться
  • ➜ Античный Бассейн Клеопатры, с многочисленными пузырьками, словно от шаманского, температура воды которого держится постоянно 36 °C. В этих знаменитых минеральных радоновых ванных можно искупаться
  • ➜ Античный город Иераполис, некода славившийся своим величием
  • ➜ Самый большой Некрополь в Малой Азии, насчитывающий более 2000 различных захоронений
  • ➜ Хорошо сохранившийся амфитеатр вмещавший в себя около 40 000 зрителей
  • ➜ Ворота Домициана, построенные в честь Императора в 86 – 87 гг. н. э
  • ➜ Храм Мартириум – место захоронения апостола Святого Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа
  • ➜ Храм Плутоний – языческий храм, посвященный Богу подземного царства мертвых Плутону (Аиду)
  • ➜ Рассвет в Памуккале и полет воздушных шаров над белоснежными травертинами
Чудо природы
Памуккале — потрясающий феномен, созданный самой природой! Горные породы, которые образуют современное Памуккале, от землетрясений подвиглись сдвигам и разломам, дали путь к поверхности земли множеству источников подземных вод. На протяжении тысяч лет вода, перенасыщенная минералом кальций, изливается на землю и, испаряясь под жаркими солнечными лучами, медленно осаживается на невысокий горный склон.
Так медленно возникли травертины Памуккале — белоснежная ломкая поликристаллическая порода, образовавшая замысловатые террасы и бассейны, насыщенные прозрачной водой цвета аквамарин. В 1988 году Памуккале внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фешенебельный курорт древности
Это место упоминается в святых писаниях, летописях древних историков и географов. Город 🏙️ Иераполис построенный во II веке до н. э. около травертин, стал популярным римским курортом и стал быстро развиваться. Минеральная термальная вода широко применялась для лечения самых различных болезней. В период наибольшего рассвета, Иераполис получил статус фешенебельного бальнеологического курорта древности.
Так как в период Рима Иераполис был крупным и богатым городом в его архитектуре присутствуют все признаки зажиточности: большой амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и многие другие строения. Иераполис также известен христианам как место, где погиб один из двенадцати апостолов — Филлип. Самыми популярными являются два бассейна «Античный бассейн Клеопатры» и «Горячие источники Карахаит», которые полны полезных минеральных веществ и благоприятно влияют на нашу кожу.
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта, особенно детям 7-8 лет), принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
  • Ознакомитесь с температурой в регионе на время посещения и оденьтесь соответственно;
  • Расстояние от центра Анталии до Памуккале: 244 км
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего гида
  • ✚ Входной билет в «Памуккале» (посещение Античного города Хиераполис, посещение Белоснежных травертин)
  • ✚ Завтрак (чай включен безлимитно)
  • ✚ Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО В ПАКЕТЕ №1:
  • ✚ с 06:00 – 07:00. Полет на воздушном шаре в Памуккале (1 час)
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО В ПАКЕТЕ №2:
  • ✚ с 06:00 – 07:00. Панорама полета воздушных шаров на рассвете в Памуккале
  • ✚ После 08:00. Параглайдинг в Памуккале (450 метров, полет 15-20 мин)
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО В ПАКЕТЕ №3:
  • ✚ с 06:00 – 07:00. Панорама полета воздушных шаров на рассвете в Памуккале.
Что не входит
  • <b>Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:</b>
  • ▬ Напитки
  • ▬ Входной билет «Античный бассейн Клеопатры» (взрослый 12+) – 100 TL, (дети 07-11 лет) – 50 TL
  • ▬ Полет на воздушном шаре в Памуккале, если выбран пакет,, не включающий полет (полет 45 мин - 1 час) – 80 USD
  • ▬ Параглайдинг в Памуккале, если выбран пакет,, не включающий полет (450 метров, полет 15-20 мин) – 60 USD
  • ▬ Фото и Видео при полете на воздушном шаре / Параглайдинге – 25 USD
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта, особенно детям 7-8 лет), принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту
  • Ознакомитесь с температурой в регионе на время посещения и оденьтесь соответственно
  • Расстояние от центра Кемера до Памуккале: 275 км
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Время проведения: 00:30 - 01:30 трансфер из отелей в регионе Анталия
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tunar T.
Tunar T.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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