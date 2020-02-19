10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В нашем мире все циклично. Предыдущее поколение стремилось из деревень в города, а теперь снова все мечтают о собственном особнячке за городом.

Я вам также предлагаю… не особнячок, нет, а пока просто маленький побег из городской суеты или отеля. Мы совершим путешествие в нетуристическую Анталью и прогуляемся по горным тропам, где не ступала нога туриста, но зато эти места и маршруты — самые популярные среди местных жителей. Нас ждет традиционная средиземноморская трапеза у берегов горной речки, а можно даже и над речкой! И даже — со свешивающимися прямо в речку ногами…

Мы расположимся на фоне отвесной скалы с одной стороны и соснового леса с другой. Здесь можно будет прогуляться, надышаться свежайшим воздухом и сделать прекрасные фотографии. Для отдыха нас ждет специальное место, где сидеть мы будем по-восточному на турецких подушках на полу, в удивительных деревянных беседках. Так что, не забудьте одеваться поудобнее! Впрочем, при желании, мы сможем расположиться и за обыкновенными «европейскими» столами.

Если наша поездка выпадет на воскресенье, то мы вдобавок прогуляемся по рядам рынка, который турки называют «светским». Чем будем трапезничать? Турки называют это завтраком, и это такой, скажем так, затяжной и неспешный завтрак, а начать его можно хоть и в обед. Судите сами: кроме 10-15 видов различных турецких сыров, оливок, меда, варений, и прочих вкусностей, которые можно намазать на хлеб или макать в них базламу или катмер — разные на вкус круглые лепешки, нам еще придется съесть гёзлеме. Это, скажем так, гигантские блинчики с начинкой из фарша, сыра, шпината, картофеля — выбор за вами. Неотъемлимая часть турецких завтраков — яичница-глазунья с пряной турецкой колбасой суджук. Ну и, конечно, свежие помидоры-огурцы-перцы. Как сказала одна наша с вами соотечественница: «Я не ем сырые овощи на завтрак». Ну а вот турки — едят. И чай, чай, чай из пузатенького двухэтажного турецкого чайника. Стоит ли и говорить, что все продукты — сплошная органика.

Кроме того, на протяжение всего завтрака обещаю непрестанно потчевать вас байками из турецкой жизни и быта, в коем я так или иначе варюсь уже 15 лет. В таком месте по мере появления в желудке приятной тяжести начинаешь видеть со стороны неумолимый бег жизни городов и осознавать быстротечность времени. Здесь можно запастись энергией, чтобы потом снова нырнуть в привычный поток. Ну а для детей с их и так неуемным запасом энергии имеются игровые площадки.

Как будем добираться — на машине. Мы заберем вас из удобного для вас места.

Let’s escape :)