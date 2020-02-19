10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Анталья
  3. Экскурсии

  4. Неизвестная Анталья — побег из отеля!

Прогуляться по нетуристическим тропам и прикоснуться к турецкому колориту на городских рынках

Tatyana
Задать вопрос
Tatyana – ваш гид
Прекрасная возможность сбежать из отеля, открыть для себя восхитительную, экологически чистую и ароматно-вкуснейшую Анталью и прожить один день как местный житель средиземноморья! :) Особенно рекомендуется для путешественников с детьми!
57 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
Неизвестная Анталья — побег из отеля!

Что вас ожидает

В нашем мире все циклично. Предыдущее поколение стремилось из деревень в города, а теперь снова все мечтают о собственном особнячке за городом.

Я вам также предлагаю… не особнячок, нет, а пока просто маленький побег из городской суеты или отеля. Мы совершим путешествие в нетуристическую Анталью и прогуляемся по горным тропам, где не ступала нога туриста, но зато эти места и маршруты — самые популярные среди местных жителей. Нас ждет традиционная средиземноморская трапеза у берегов горной речки, а можно даже и над речкой! И даже — со свешивающимися прямо в речку ногами…

Мы расположимся на фоне отвесной скалы с одной стороны и соснового леса с другой. Здесь можно будет прогуляться, надышаться свежайшим воздухом и сделать прекрасные фотографии. Для отдыха нас ждет специальное место, где сидеть мы будем по-восточному на турецких подушках на полу, в удивительных деревянных беседках. Так что, не забудьте одеваться поудобнее! Впрочем, при желании, мы сможем расположиться и за обыкновенными «европейскими» столами.

Если наша поездка выпадет на воскресенье, то мы вдобавок прогуляемся по рядам рынка, который турки называют «светским». Чем будем трапезничать? Турки называют это завтраком, и это такой, скажем так, затяжной и неспешный завтрак, а начать его можно хоть и в обед. Судите сами: кроме 10-15 видов различных турецких сыров, оливок, меда, варений, и прочих вкусностей, которые можно намазать на хлеб или макать в них базламу или катмер — разные на вкус круглые лепешки, нам еще придется съесть гёзлеме. Это, скажем так, гигантские блинчики с начинкой из фарша, сыра, шпината, картофеля — выбор за вами. Неотъемлимая часть турецких завтраков — яичница-глазунья с пряной турецкой колбасой суджук. Ну и, конечно, свежие помидоры-огурцы-перцы. Как сказала одна наша с вами соотечественница: «Я не ем сырые овощи на завтрак». Ну а вот турки — едят. И чай, чай, чай из пузатенького двухэтажного турецкого чайника. Стоит ли и говорить, что все продукты — сплошная органика.

Кроме того, на протяжение всего завтрака обещаю непрестанно потчевать вас байками из турецкой жизни и быта, в коем я так или иначе варюсь уже 15 лет. В таком месте по мере появления в желудке приятной тяжести начинаешь видеть со стороны неумолимый бег жизни городов и осознавать быстротечность времени. Здесь можно запастись энергией, чтобы потом снова нырнуть в привычный поток. Ну а для детей с их и так неуемным запасом энергии имеются игровые площадки.

Как будем добираться — на машине. Мы заберем вас из удобного для вас места.
Let’s escape :)

Организационные детали

Дополнительные расходы: завтрак на одного человека — примерно 5-7 евро, трансфер (стоимость зависит от удаленности места, откуда вас потребуется забрать).

Неизвестная Анталья — побег из отеля!
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
Неизвестная Анталья — побег из отеля!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tatyana
Tatyana
Профессиональный переводчик с турецкого и английского языков. Среди прочего, сотрудничаю с «Голосом России» в Турции и первой русскоязычной программой в Турции «Матрешка».
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Чудесная и легкая экскурсия по милым улочкам: домики, заросшие садики и, конечно же, изумительный вид на море. Спасибо Татьяне)))
9 ноября 2019
Спокойная экскурсия, красивые виды, много вкусной еды, чай. Чудесные дрессированные утки. Дорога лёгкая, комфортная.
28 сентября 2019
Татьяна-замечательный гид, приятная в общении...комфортная и интересная экскурсия)) спасибо ей за прекрасный день))рекомендую👍
9 июля 2018
Я был знаком с концепцией отдыха в ресторане над горной речкой, но для моих сыновей это было сюрпризом. Такого типа отдых подходит как для пассивных людей, предпочитающих неспешную трапезу за интересной беседой, так и для более активных, которым интересна речка, где можно даже покупаться. Накормили вкусно, на вопросы ответили, и потом отвезли из Анталии в Белек. Нам все понравилось. Татьяне большое спасибо.
26 июня 2017
Экскурсия очень понравилась. Если вы хотите прочувствовать турецкий колорит и насладиться красивейшими пейзажами, то эта экскурсия для вас. Три часа пролетели очень быстро, уезжать из этого места очень не хотелось.
12 апреля 2017
Замечательная получилась поездка! Для любителей гор, природы и народного колорита рекомендую. А также для тех, у кого есть дети. Мой ребенок просто в восторге! Конечно это заслуга Татьяны - человека общительного и доброжелательного и Мурата, нашего водителя который помогал и по - мужски поддерживал всю поездку. (Ездили вдвоём с сыном 9ти лет)
4 сентября 2015
Экскурсия прошла замечательно. Гид несомненно профессионал. Знает и любит свой предмет. Да, как рассказывает! Узнаешь о стране и людях, живущих здесь много нового и интересного,что превращает простую поездку на отдых, в увлекательное и самое настоящее позновательное путешествие. Спасибо Татьяна!!
3 сентября 2015
Татьяна, спасибо большое за экскурсию! Чудесный старый город! И необычное горелое мороженое!
Anna
3 июня 2015
Отличная экскурсия! Первый раз была в Турции и ехала с предубеждением: жара, нагромождение отелей, приставучие торговцы... А тут мы оказались в деревенском кафе у горной речки, сидели в беседке прямо над потоком, слушали рассказы Тани и ели вкуснейшие турецкие лепешки (они вообще больше всех турецких блюд понравились). Я - не ценитель музеев и древностей. Обычаи и кулинарные пристрастия других народов гораздо интереснее, поэтому экскурсия идеальная. Как турки принимают гостей, что делают в праздники, что обычно едят на завтрак... И еще много чего интересного. Таня с мужем очень дружелюбные. Плюс на экскурсию можно ехать и с маленькими детьми (мы были с двухлетним). Большое спасибо!
14 октября 2014
Наша семья впервые была в Анталье. Хотелось узнать тонкости и нюансы города, секреты местной кухни, любимые магазины и кафе коренных жителей. Увидеть город не только глазами туриста. Татьяна провела нас по атмосферным улочкам города рассказывая особенности архитектуры, быта горожан в прошлом и нынешнем времени. Рассказала много интересного про образ жизни турков, про их привычки и традиции. Показала замечательную кондитерскую с местными традиционными сладостями и кофе по турецки. Привела нас в магазин, где продается необычное варенье из инжира, баклажан и арбузов. Само варенье мы купить не рискнули, но для кого то это может стать откровением вкуса! ))). В общем и целом вся наша семья осталась довольна проведенным временем и полученной информацией. Пребывая в Анталье еще неделю мы уже совсем по другому смотрели на этот чудесный город!

Tatyana проводит ещё 2 экскурсии

По старинным улочкам к сердцу АнтальиПо старинным улочкам к сердцу АнтальиПо старинным улочкам к сердцу Антальи
скидка5%
€98
94 за экскурсию
3 часа
45 отзывов
Открыть древнее наследие и почувствовать современную атмосферу
Знакомство с историческим центром Антальи и полезная прогулка для тех, кто хочет узнать любимые местными жителями места и закоулки и почувствовать себя в Анталье как дома.
Крылатые качели по-турецкиКрылатые качели по-турецкиКрылатые качели по-турецки
57 за экскурсию
3 часа
Полюбоваться горными пейзажами Антальи, насладиться национальной кухней и полетать над пропастью!
Смелые предприниматели из турецкой деревушки открыли необычное заведение. Его главная достопримечательность — экстремальные качели высотой 12 метров, взлетающие над горной долиной! Быстрый и головокружительный полет над пропастью придется по душе любителям адреналина и новых эмоций. Поехали?

Необычные маршруты по Анталье

Старый город АнтальиСтарый город АнтальиСтарый город Антальи
скидка25%
€130
98 за экскурсию
3 часа
37 отзывов
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
Вы посетите по-европейски уютный исторический центр Антальи, который кажется настоящим телепортом в прошлое: узкие улочки, старинные минареты, башни и мечети. Я помогу найти следы римской и османской цивилизаций и ощутить очарование прошлых эпох.
Каноэ тур из АнтальиКаноэ тур из АнтальиКаноэ тур из Антальи
60 за человека
5 часов
Овладеть искусством управления каноэ и увидеть панораму старого города с необычного ракурса
Вы уже обошли весь город, увидели главные достопримечательности и отдохнули на пляже? Тогда самое время отправиться в морское приключение. Вместе с профессиональным инструктором вы освоите управление каноэ, заглянете в таинственные фосфорные пещеры и полюбуетесь старым городом с воды.

Выбирайте и другие экскурсии в Анталье

ОбзорныеСо скидкойПешкомВ другой городНа автомобилеНеобычные маршрутыНа автобусеИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеЗа городомВсе