4 отзыва оставили туристы

Памуккале - уникальные белоснежные террасы с термальной водой, чудо природы в Турции, поражающее своей необычностью и красотой.

Неподалеку от этой природной аномалии вас также ждкд развалины античного города Хиераполис, основанного царем Эвменом II еще во втором веке до н. э.

Во время экскурсии 🧭 вы сможете искупаться в бассейне Клеопатры.