4 отзыва оставили туристы

Памуккале - уникальные белоснежные террасы с термальной водой, чудо природы в Турции, поражающее своей необычностью и красотой.
Неподалеку от этой природной аномалии вас также ждкд развалины античного города Хиераполис, основанного царем Эвменом II еще во втором веке до н. э.
Во время экскурсии 🧭 вы сможете искупаться в бассейне Клеопатры.
Что не входит
- купание в бассейне Клеопатры
- напитки
- Сбор гостей на экскурсии будет из отелей расположенных в регионах Белек, Кунду, Лара, Анталья-центр, другие регионы по запросу и за доп. оплату
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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