Зинаида проводит ещё 4 экскурсии

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Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии

Автобусное путешествие за космическими пейзажами и тайнами подземных городов

Зинаида
Зинаида – представитель из Антальи
Каппадокию называют ни много ни мало другой планетой.

Приглашаем вас убедиться в этом, восхититься фантазией природы и открыть древнюю историю 📖.

На автобусной экскурсии 🧭 в группе до 21 человека с гидом вы изучите парк 🌳 Гёреме, полюбуетесь всеми знаменитыми долинами и познакомитесь с местными ремеслами.

А еще чувство восторга подарит панорама с воздушными шарами!
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 21 человека

  • €82 за человека

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Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии

Что вас ожидает

День 1: дорога, пещерные города и долины

Ранним утром вы отправитесь с побережья в центр Турции. Дорога предстоит долгая, но ее дополнят рассказы гида об истории 📖, географии и жителях Турции, об особенностях и тайнах Каппадокии. Кроме того, в программе остановка на завтрак с живописным видом на Таврические горы ⛰️. По прибытии в «страну прекрасных лошадей» вы посетите:

  • Подземный город 🏙️ Саратли, на примере которого поймете, кто, когда и как жил в пещерах Каппадокии.
  • Национальный парк 🌳 Гёреме — место притяжения под охраной ЮНЕСКО. Гид покажет скальные монастыри византийского периода, расшифрует фрески и расскажет о христианстве на этой земле. Затем у вас будет 2 часа свободного время для прогулок и фотографий.
  • Долины Деврент (Фантазий) и Пашабаг (Монахов). В первой вам встретятся каменные «животные», в том числе знаменитый верблюд 🐪. А вторая впечатлит длинными столбами «в шапках».
  • Город Аванос. На прогулке 👣 вы посмотрите, как живут люди среди туфовых скальных образований, посетите гончарную мастерскую и сможете купить изделия.
  • Скальный город Чавушин, который напоминает большой кусок сыра с дырками. Здесь, на большой высоте, вы увидите церковь ⛪ Иоанна Крестителя 5 века, одну из древнейших в Каппадокии.
  • Долину Любви, которая удивит многочисленными узкими столбами.

После такого насыщенного маршрута вы поужинаете в отеле и, если захотите, посмотрите шоу «Ночь в Каппадокии», посвященное фольклору Анатолии.

День 2: долины, крепость Учхисар и обратная дорога

По желанию день начнется с исполнения мечты о полете на воздушном шаре (оплачивается дополнительно). Вы встретите рассвет, полюбуетесь фантастическими пейзажами с высоты и успеете на завтрак в отеле. Затем вас ждут:

  • Три красавицы — так называют три причудливых изваяния. Этим символом Каппадокии вы полюбуетесь со смотровой площадки.
  • Центр камней Анатолии, где вы подробнее узнаете об истории полуострова, которая теряется в веках.
  • Долина Голубей и крепость Учхисар. Вы откроете секрет скальных птичьих домов, найдете турецкие синие «глаза» и восхититесь видом маленького, но монументального поселка.

На обратном пути до побережья будет несколько остановок: в студии шелковой кожи и караван-сарае Оресин Хан, на обед с национальными блюдами в городе Конья и в магазинах (оникс, текстиль, кожа, лукум, оливки, масло).

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • Все транспортные расходы (автобус с кондиционером, за рулем профессиональный водитель)
  • Проживание в отеле Taş hotel в двухместном номере. Если вам нужен одноместный номер, то понадобится доплата (уточняйте при бронировании).
  • Ужин и завтрак в отеле (кроме напитков за дополнительную плату)
  • Входные билеты 🎫 в Подземный город и Долину монахов
  • Сопровождение профессионального гида из нашей команды
  • Страховка на время экскурсии

Дополнительные расходы

  • Завтрак в 1-ый день
  • Напитки
  • Обед «шведский стол» в ресторане в 1-ый день (в городе Аванос) и 2-ой день (в городе Конья)
  • По желанию посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» (30-50 евро)
  • По желанию полет на воздушном шаре (150-200 евро)
  • По желанию посещение смотровой площадки с видом на воздушные шары (15-20 евро)

Прочитайте до бронирования

  • Начало путешествия в 5-6 утра в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение на 2-ой день к ужину.
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Анталийском регионе
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Анталии

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 21 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Зинаида
Зинаида
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Зинаида, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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