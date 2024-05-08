Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Так как летом световой день длиннее, иллюминация включается позже, поэтому мы не увидим её во время экскурсии. Важная информация: 123123
По понедельникам в 10
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$60
|билет абсолютно новый
|$5
|дешевый билет
|$0.30
|самый дешевый
|$0.01
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ntcn
- 123
Где начинаем и завершаем?
Начало: 36.889992, 30.717740
Завершение: Место окончания
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 10
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 60 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
AlisaSuper
8 мая 2024
321
К
Ксения
6 мая 2024
тест темм
A
AlisaSuper
24 апр 2024
A
AlisaSuper
24 апр 2024
Необычно конечно
К
Ксения
24 апр 2024
16
О
Оксана
23 апр 2024
Д
Даниил
23 апр 2024
A
AlisaSuper
22 мар 2024
Увидела много интересного
A
AlisaSuper
22 мар 2024
Ну норм
К
Ксения
28 фев 2024
кактус
К
Ксения
28 фев 2024
я
A
AlisaSuper
27 фев 2024
A
AlisaSuper
27 фев 2024
Тестовый отзыв 27.02
О
Оксана
22 янв 2024
тестирую мп
A
AlisaSuper
17 янв 2024
Тест отзыв с моб веба