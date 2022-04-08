В любой день в удобное для вас время

Любите лошадей или мечтаете начать их любить?

У вас есть такая возможность. Я знаю, где можно пообщаться с этими благородными животными в Анталии. Прокатиться при помощи инструктора на красивой лошади или пони (для детей) там тоже можно. А еще там очень красиво. Мои друзья, видевшие фотографии этого места, спрашивали, не в Швейцарии ли я. «Да нет, — говорю, — это здесь рядом, за городом». Хозяева называют свое заведение «ранчо». А владеет этим заведением супружеская пара — жена голландка, а муж турок.

Атмосфера «ранчо»

В атмосфере ранчо сочетается деревенская вальяжность и торжественная красота природы. Наслаждаясь всем этим и наблюдая, как кто-то из ваших близких пробует себя в качестве наездника, можно испить чайку. А когда все накатаются, можно переместиться для «праздника живота» в находящееся на ранчо кафе. Здесь любителей зверушек ждет еще одна встреча. На этот раз — с кроликами. Собаки и кошки — по умолчанию.

Трапеза на природе

Трапеза на природе — это всегда вкусно. И эстетически красиво, а еще расслабляюще. Для полного расслабления и раскачивания тут есть еще и гамаки. Рай для взрослых, рай для детей. И отсутствие городского шума. Трава, деревья, горы вокруг… ммм. Все это время я могу рассказывать вам о жизни Турции и турок. Как живут, как работают, как отдыхают, что любят. Да и в принципе отвечать на все интересующие вас вопросы о Турции.

Соблазнились? Тогда поехали!

Что взять с собой:

Хорошее настроение, фотоаппарат (по желанию)