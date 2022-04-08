В любой день в удобное для вас время

Общение и дружба с лошадками

Любите лошадей или мечтаете начать их любить

Индивидуальная
Любите лошадей или мечтаете начать их любить? У вас есть такая возможность.

Я знаю, где можно пообщаться с этими благородными животными в Анталии.

Вы сможете прокатиться на лошади верхом при помощи инструктора.

А еще там очень красиво!
Общение и дружба с лошадками
Общение и дружба с лошадками
Общение и дружба с лошадками
Общение и дружба с лошадками
Общение и дружба с лошадками
Общение и дружба с лошадками
Общение и дружба с лошадками
Общение и дружба с лошадками
Любите лошадей или мечтаете начать их любить?
У вас есть такая возможность. Я знаю, где можно пообщаться с этими благородными животными в Анталии. Прокатиться при помощи инструктора на красивой лошади или пони (для детей) там тоже можно. А еще там очень красиво. Мои друзья, видевшие фотографии этого места, спрашивали, не в Швейцарии ли я. «Да нет, — говорю, — это здесь рядом, за городом». Хозяева называют свое заведение «ранчо». А владеет этим заведением супружеская пара — жена голландка, а муж турок.

Атмосфера «ранчо»

В атмосфере ранчо сочетается деревенская вальяжность и торжественная красота природы. Наслаждаясь всем этим и наблюдая, как кто-то из ваших близких пробует себя в качестве наездника, можно испить чайку. А когда все накатаются, можно переместиться для «праздника живота» в находящееся на ранчо кафе. Здесь любителей зверушек ждет еще одна встреча. На этот раз — с кроликами. Собаки и кошки — по умолчанию.

Трапеза на природе

Трапеза на природе — это всегда вкусно. И эстетически красиво, а еще расслабляюще. Для полного расслабления и раскачивания тут есть еще и гамаки. Рай для взрослых, рай для детей. И отсутствие городского шума. Трава, деревья, горы вокруг… ммм. Все это время я могу рассказывать вам о жизни Турции и турок. Как живут, как работают, как отдыхают, что любят. Да и в принципе отвечать на все интересующие вас вопросы о Турции.
Соблазнились? Тогда поехали!

Что взять с собой:

    Хорошее настроение, фотоаппарат (по желанию)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Приятные впечатления
    Что не входит
    • Катание на лошади (поездка около 4 евро на человека)
    • Питание в кафе (если вы будете в одиночку — я угощаю)
    • Трансфер (стоимость зависит от места, где вы остановились)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Трансфер заберет вас из удобного для вас места
    Завершение: По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: В любой день в удобное для вас время
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Обувайтесь удобно
    • В жаркую погоду возьмите с собой воду и головной убор
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    В любой день в удобное для вас время

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