Talya T. – Гид из Антальи

Переместитесь на 1 день из спокойной и пляжной Антальи в шумный и многоликий Стамбул.



За 1 час самолет ✈️ доставит вас в Стамбул.



С этого момента и начнется ваша экскурсия ⛳ по городу.



Вы увидите все классические достопримечательности 🏛️ — Голубую мечеть и дворец Топкапы, прогуляетесь 👣 по улочкам Султанахмета и Азиатской части, а также попробуете «балык экмек».