СтамбулЕдинственный город 🏙️ в мире, расположенный на двух континентах — Византий, Константинополь, Стамбул — три имени за период более чем в 2600 лет. Экскурсионная программа:• Вылет из аэропорта Антальи (Алании);
Прилет в Стамбул;
Завтрак;
Экскурсия по Султанахмету, где вы посетите: площадь Ипподром, Голубую мечеть, сухое водохранилище, Святую Софию (по возможности);
Обед;
Посещение Дворца Топкапы, дворцового парка Гюльхане;
Прогулка по старым улочкам Константинополя (район Сиркеджи, где вы увидите вокзал на который приходил знаменитый «Восточный экспресс», описанный Агатой Кристи);
Поплаваем по Босфору и посетим Азиатскую часть города, где отведаем знаменитый стамбульский фастфуд «балык экмек» и прогуляемся по знаменитому рыбному базару (хотя там продается много других вкусняшек, совсем не рыбных);
Увидим знаменитую «Девичью башню»;
Посетим Египетский рынок специй и сладостей;
Свободное время для шопинга в районе Лалели;
Ужин;
Выезд в аэропорт и вылет в Анталью.
Что входит
Билеты на самолет Анталья — Стамбул — Анталья (или другой город Турции)
Трансфер в Стамбуле из аэропорта в город и обратно
Услуги гида
Прогулка на яхте по Босфору
Экскурсия по программе
Что не входит
Входные билеты
Личные расходы
Вход в музеи по музейной карте — бесплатно
Питание
' трансфер в Анталии в аэропорт и обратно
Начало
🚩 Аэропорт Стамбула.
Место завершения
🏁 Аэропорт Стамбула
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.