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Однодневный тур в Стамбул

5
4 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Переместитесь на 1 день из спокойной и пляжной Антальи в шумный и многоликий Стамбул.

За 1 час самолет ✈️ доставит вас в Стамбул.

С этого момента и начнется ваша экскурсия ⛳ по городу.

Вы увидите все классические достопримечательности 🏛️ — Голубую мечеть и дворец Топкапы, прогуляетесь 👣 по улочкам Султанахмета и Азиатской части, а также попробуете «балык экмек».
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 19 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $195 за человека

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Однодневный тур в Стамбул
Однодневный тур в Стамбул

Что вы увидите

  • Стамбул старый город
  • Босфор
  • Айя-София
  • Площадь Ипподром
  • Голубую мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Девичью Башню (внешний осмотр)
  • Башня Галата
  • Дворцовый парк Гюльхане
  • Дворец Ибрагима Паши
  • Египетский рынок
СтамбулЕдинственный город 🏙️ в мире, расположенный на двух континентах — Византий, Константинополь, Стамбул — три имени за период более чем в 2600 лет. Экскурсионная программа:• Вылет из аэропорта Антальи (Алании);
  • Прилет в Стамбул;
  • Завтрак;
  • Экскурсия по Султанахмету, где вы посетите: площадь Ипподром, Голубую мечеть, сухое водохранилище, Святую Софию (по возможности);
  • Обед;
  • Посещение Дворца Топкапы, дворцового парка Гюльхане;
  • Прогулка по старым улочкам Константинополя (район Сиркеджи, где вы увидите вокзал на который приходил знаменитый «Восточный экспресс», описанный Агатой Кристи);
  • Поплаваем по Босфору и посетим Азиатскую часть города, где отведаем знаменитый стамбульский фастфуд «балык экмек» и прогуляемся по знаменитому рыбному базару (хотя там продается много других вкусняшек, совсем не рыбных);
  • Увидим знаменитую «Девичью башню»;
  • Посетим Египетский рынок специй и сладостей;
  • Свободное время для шопинга в районе Лалели;
  • Ужин;
  • Выезд в аэропорт и вылет в Анталью.
Что входит
  • Билеты на самолет Анталья — Стамбул — Анталья (или другой город Турции)
  • Трансфер в Стамбуле из аэропорта в город и обратно
  • Услуги гида
  • Прогулка на яхте по Босфору
  • Экскурсия по программе
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Вход в музеи по музейной карте — бесплатно
  • Питание
  • ' трансфер в Анталии в аэропорт и обратно
Начало
🚩 Аэропорт Стамбула.
Место завершения
🏁 Аэропорт Стамбула
Однодневный тур в Стамбул
Однодневный тур в Стамбул
Однодневный тур в Стамбул
Однодневный тур в Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
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4 отзыва оставили туристы

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