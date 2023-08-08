Экскурсия из Анталии: Параглайдинг с самой высокой горы для парапланеризма
Если вы всегда мечтали попробовать себя в парапланеризме, но не решались, — эта экскурсия создана для вас! В тандеме с пилотом вы совершите незабываемые и волнительный полет с высокой горы Тахталы, и все это после небольшого инструктажа. А после приземления вас ждет купание в море на прекрасном пляже Текирова.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Тахталы
- Пляж Текирова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы предлагаем вам испытать незабываемые ощущения во время параглайдинга. Вас ждет полет с пилотом в тандеме c командой Escape Olympos с горы Тахталы. Ее высота составляет 2365 метров, и это мировой рекорд — самая высокая гора для парапланеризма.
Полеты в тандеме — самый простой способ испытать чувство парения в небе. Вы почувствуете незабываемое волнение от свободного полета с самой высокой горы для парапланеризма в мире — Олимпос-Тахталы. Отсюда открывается чудесный вид на Кемер-Текирова и Олимпос-Чыралы, берега которых — одни из самых красивейших в Турции. А после приземления на пляж Текирова вы сможете искупаться в море.
Организационные моменты• Средняя продолжительность полёта составляет от 40 минут до 1 часа в зависимости от погодных условий.
- Страховка и необходимое оборудование включены в стоимость экскурсии.
- Возьмите с собой полотенца и купальные принадлежности.
Каждый день в 10:00,12:00,15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от / до отеля
- Страховка
- Используемое оборудование
- Русскоговорящий гид-историк
- Что не входит
- Безалкогольные напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшн вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:00,12:00,15:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Спасибо за покупку!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии
Групповые
Пешеходные
Необычные
Активный отдых
Выездные
На весь день
Олимпос
Популярные места
Похожие туры из Анталии
Индивидуальная
6 часов
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Дух Античности, красивейший уголок Средиземного моря, панорамные виды на миллион
10 авг
13 авг
17 авг
23 авг
277€250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Выше только небо: параглайдинг в Аланье в мини-группе
Пролететь над морем с инструктором и рассмотреть побережье с высоты
от вашего отеля / апартаментов / жилого комплекса
9 авг
11 авг
14 авг
16 авг
€55 за человека
Индивидуальная
12 часов
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
$300 за всё до 5 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии