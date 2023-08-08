Что вас ждетМы предлагаем вам испытать незабываемые ощущения во время параглайдинга. Вас ждет полет с пилотом в тандеме c командой Escape Olympos с горы Тахталы. Ее высота составляет 2365 метров, и это мировой рекорд — самая высокая гора для парапланеризма.

Полеты в тандеме — самый простой способ испытать чувство парения в небе. Вы почувствуете незабываемое волнение от свободного полета с самой высокой горы для парапланеризма в мире — Олимпос-Тахталы. Отсюда открывается чудесный вид на Кемер-Текирова и Олимпос-Чыралы, берега которых — одни из самых красивейших в Турции. А после приземления на пляж Текирова вы сможете искупаться в море.

Организационные моменты• Средняя продолжительность полёта составляет от 40 минут до 1 часа в зависимости от погодных условий.