Ежедневно с 10:00 до 17:30

Парк развлечений и впечатляющий аквапарк

Любителям острых ощущений будет предоставлена возможность покататься на самых страшных и экстремальных горках, а их насчитывается более 10. Аттракционы со свободным падением, попаданием в другое измерение, антигравитацией точно не забудутся. Самым страшным аттракционом по мнению туристов считается Hyper Coaster. Вагонетки разгонятся до 115 км/ч и подняв вас на высоту 62 метра. Маленькие путешественники тоже не останутся без внимания. Посетив аттракционы они точно будут без ума от данного места развлечений.

Аквапарк — место, где взрослые становятся детьми, а более 20 разноуровневых горок пощекочут нервишки. Помимо разнообразных горок вы сможете посмотреть шоу дельфинов и даже поучаствовать в нём. Дельфины — милые, добрые и ласковые существа помогут избавится от стрессов и переживаний.

Бары и рестораны и шоппинг мечты

Проголодавшись, можно вкусно пообедать в кафе или ресторане. На территории парка более 15-ти кафе, так что вы точно найдёте то, что по вкусу именно вам. Более 150 магазинов мировых брендов порадуют вас новыми покупками: детская одежда, обувь, купальники и многое другое вы найдёте на огромной аллеи парка Land of legends.

Важная информация

Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы.