Ежедневно с 10:00 до 17:30

Парк развлечений Land of Legends в Анталье

В этом парке найдутся развлечения на любой вкус! Детские аттракционы и экстремальные американские...

В этом парке найдутся развлечения на любой вкус! Детские аттракционы и экстремальные американские горки, контактный зоопарк, аквапарк с зоной отдыха и горками, шопинг на аллее со 150 магазинами и разнообразное меню в 15 кафе — всё это ждёт вас на территории парка Land of Legends.
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
Парк развлечений и впечатляющий аквапарк
Любителям острых ощущений будет предоставлена возможность покататься на самых страшных и экстремальных горках, а их насчитывается более 10. Аттракционы со свободным падением, попаданием в другое измерение, антигравитацией точно не забудутся. Самым страшным аттракционом по мнению туристов считается Hyper Coaster. Вагонетки разгонятся до 115 км/ч и подняв вас на высоту 62 метра. Маленькие путешественники тоже не останутся без внимания. Посетив аттракционы они точно будут без ума от данного места развлечений.
Аквапарк — место, где взрослые становятся детьми, а более 20 разноуровневых горок пощекочут нервишки. Помимо разнообразных горок вы сможете посмотреть шоу дельфинов и даже поучаствовать в нём. Дельфины — милые, добрые и ласковые существа помогут избавится от стрессов и переживаний.
Бары и рестораны и шоппинг мечты
Проголодавшись, можно вкусно пообедать в кафе или ресторане. На территории парка более 15-ти кафе, так что вы точно найдёте то, что по вкусу именно вам. Более 150 магазинов мировых брендов порадуют вас новыми покупками: детская одежда, обувь, купальники и многое другое вы найдёте на огромной аллеи парка Land of legends.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый
$105
Детский от 4 до 11 лет
$100

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Шоу дельфинов
  • Входной билет
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Обед
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенце
  • солнцезащитные очки
  • крем
  • головные уборы.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 10:00 до 17:30

BreezesTour
BreezesTour
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