Из Анталии отправляемся на отдых к озеру, где выращивают форель. Будем ловить рыбу 🐟 и устроим пикник на природе.
Обед включает:
- мясо
- рыба
- салаты
- красное и белое вино
- безалкогольные напитки
- После обеда будет свободное время, можно продолжить рыбачить или отправиться на прогулку 👣 вокруг озера.
Что входит
- Рыболовные снасти
- Продукты для пикника
- Вино и безалкогольные напитки
Что не входит
- Индивидуальный трансфер в обе стороны (150$)
- Групповой трансфер, только по ВТ и ПТ (15$)
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sinan E.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Sinan E. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Анталье