Sinan E. – Гид из Антальи

Отдых на природе у озера недалеко от Анталии.



В озере выращивают форель, поэтому у вас будет возможность порыбачить и пообедать на свежем воздухе.



Мясо, рыба 🐟, салаты, вино 🍷 — все включено для лучшего турецкого пикника.