Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Подружиться с лошадьми в Анталии

Покататься верхом, отдохнуть и вкусно пообедать в окружении идиллических пейзажей

Любите лошадей или мечтаете их полюбить? Приглашаю вас пообщаться с этими благородными животными на ранчо.

В живописном уголке Турции вы расслабитесь и покатаетесь верхом (деток ждут пони).

Насладитесь трапезой на природе и погладите кроликов.

А я с радостью дополню ваши впечатления рассказами о жизни турок и отвечу на вопросы об этой стране.
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии
Подружиться с лошадьми в Анталии

Что вас ожидает

Ранчо недалеко от Антальи

С побережья мы отправимся на конную ферму, которую держит супружеская пара: гостеприимные голландка и турок. В атмосфере их ранчо сочетаются деревенская вальяжность и торжественная красота природы. Здесь вы забудете о городской суете и сделаете чудесные фотографии.

Конная прогулка и отдых без забот

Вы и ваши близкие попробуете себя в роли наездников и просто вдохновитесь общением с прекрасными лошадками. А когда все накатаются, можно переместиться для «праздника живота » в кафе. Также на территории ранчо вы встретите очаровательных кроликов, собак и кошек. Для полного расслабления и раскачивания тут есть еще и гамаки :)

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Трансфер — от 30 до 90 евро в зависимости от расположения вашего отеля
  • 1 поездка на лошади (проходит на специальной площадке) — от 4 евро
  • Питание в кафе. Если вы будете в одиночку — я угощаю.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatyana
Tatyana
Профессиональный переводчик и преподаватель турецкого и английского языков. Среди прочего, работаю с «Голосом России» в Турции и первой русскоязычной программой в Турции «Матрешка». А также сотрудничаю с небольшой, но удалой группой гидов в Антальи!
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