Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Что вас ожидает

Ранчо недалеко от Антальи

С побережья мы отправимся на конную ферму, которую держит супружеская пара: гостеприимные голландка и турок. В атмосфере их ранчо сочетаются деревенская вальяжность и торжественная красота природы. Здесь вы забудете о городской суете и сделаете чудесные фотографии.

Конная прогулка и отдых без забот

Вы и ваши близкие попробуете себя в роли наездников и просто вдохновитесь общением с прекрасными лошадками. А когда все накатаются, можно переместиться для «праздника живота » в кафе. Также на территории ранчо вы встретите очаровательных кроликов, собак и кошек. Для полного расслабления и раскачивания тут есть еще и гамаки :)

Организационные детали

Дополнительные расходы: