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Поход по Ликийской тропе: Чиралы, гора Химера и Улупынар

Sinan E.
Sinan E. – Гид из Антальи
Поход по Ликийской тропе — это уникальная возможность прикоснуться к древней истории 📖 ликийской цивилизации, которая отличалась самобытной культурой, языком и архитектурой.

Мы пройдемся по тем древним путям и дорогам, по которым ещё тысячи лет назад ходил Александр Македонский со своей армией.

Поднимемся на гору Химера, где горят «вечные огни», отдохнем на пляже Чиралы и заглянем в курортный городок Улупынар.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $125 за экскурсию

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Поход по Ликийской тропе: Чиралы, гора Химера и Улупынар
Поход по Ликийской тропе: Чиралы, гора Химера и Улупынар

Что вы увидите

  • Ликийская тропа
  • Гора Химера
  • Пляж Чиралы
  • Городок Улупынар
Гора Химера
Нас ждет подъем на знаменитую гору Химера (Янарташ), на вершине которой прямо из земли горят «вечные огни». Как гласит легенда, страшное чудовище Химеру одолел древнегреческий герой Беллерофонт. А крылатый конь Пегас затоптал ее в землю, где она до сих пор изрыгает пламя. На самом деле, на вершине горы ⛰️ постоянно горит природный газ. Зрелище огней, идущих из-под земли, завораживает.
Пляж Чиралы
Чиралы очень живописен — горы и море 🌊 разделяют гранатовые, апельсиновые, лимонные сады, а по всему пляжу растут пинии. Летом на берегу здесь ползают морские черепахи Каретта Каретта. Не зря этот пляж 🏖️ входит в десятку лучших пляжей мира!
Уютный курортный городок Улупынар
Расположен на склоне Олимпа. Еще с древности Улупинар славился хорошим уловом форели, которая поставляется в лучшие отели страны. Население Турции всегда было неравнодушно к рыбалке 🐟, поэтому это место их притягивало, как магнит. В ресторанах городка готовят самую вкусную рыбку по собственным уникальным рецептам.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой воду, головной убор и крем от солнца.
  • Надевайте удобную обувь и одежду для похода
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание и вода
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель (Анталия)
Поход по Ликийской тропе: Чиралы, гора Химера и Улупынар
Поход по Ликийской тропе: Чиралы, гора Химера и Улупынар
Поход по Ликийской тропе: Чиралы, гора Химера и Улупынар
Поход по Ликийской тропе: Чиралы, гора Химера и Улупынар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sinan E.
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