Гора Химера

Нас ждет подъем на знаменитую гору Химера (Янарташ), на вершине которой прямо из земли горят «вечные огни». Как гласит легенда, страшное чудовище Химеру одолел древнегреческий герой Беллерофонт. А крылатый конь Пегас затоптал ее в землю, где она до сих пор изрыгает пламя. На самом деле, на вершине горы ⛰️ постоянно горит природный газ. Зрелище огней, идущих из-под земли, завораживает.

Пляж Чиралы

Чиралы очень живописен — горы и море 🌊 разделяют гранатовые, апельсиновые, лимонные сады, а по всему пляжу растут пинии. Летом на берегу здесь ползают морские черепахи Каретта Каретта. Не зря этот пляж 🏖️ входит в десятку лучших пляжей мира!

Уютный курортный городок Улупынар

Расположен на склоне Олимпа. Еще с древности Улупинар славился хорошим уловом форели, которая поставляется в лучшие отели страны. Население Турции всегда было неравнодушно к рыбалке 🐟, поэтому это место их притягивало, как магнит. В ресторанах городка готовят самую вкусную рыбку по собственным уникальным рецептам.

Организационные детали: