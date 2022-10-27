Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика

Побывать в Долине бабочек, пройтись по городу-призраку и расслабиться на Райском пляже

Лазурные воды, шёпот волн, обрывистые скалы в окружении хвойных лесов и жаркое турецкое солнце — кто с нами в поход? Будем ночевать в палатках на живописных пляжах и просыпаться с видом на горы, освещённые первыми рассветными лучами, заглянем в заброшенный греческий город, где остановилось время, и рассмотрим античные руины и гробницы.

Вас ждут белоснежный песок, секретная уединённая бухта, и релакс вдали от цивилизации, шума и забот.
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Поход по западной части Ликийской тропы: палатки, рюкзаки и романтика
Ближайшие даты:
5
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Что вам понадобится?

Снаряжение:
● Палатка
● Рюкзак 45 — 70 л с накидкой от дождя
● Каремат (коврик/пенка) средней толщины для сна
● Спальник (температура комфорта +5)
● Фонарь налобный (с запасным комплектом батареек)
● Палки треккинговые
● Сидушка (хоба)

Одежда:
● Треккинговые ботинки (кроссовки)
● Сандалии или кроссовки (максимально лёгкие для лагеря)
● Синтетическая футболка (2 штуки)
● Флисовая кофта (2 штуки)
● Куртка ветрозащитная (лучше мембранная)
● Штаны ходовые (шорты)
● Термобелье легкое (либо другая одежда для сна)
● Носки для сна
● Сменное бельё
● Носки треккинговые 2-3 пары
● Шапка
● Дождевик
● Бафф (бандана) по желанию
● Плавательные шорты/ купальник

Личные вещи:
● Заграничный паспорт
● Наличные деньги на непредвиденные расходы
● Головной убор (обязательно)
● Очки
● Крем солнцезащитный
● КЛВМ (кружка, ложка, вилка, миска)
● Ёмкость для воды (пластиковая бутылка 1,5 литра)
● Зубная паста, щётка, мыло, туал. бумага, гигиеническая помада, влажные салфетки (другие личные вещи)
● Полотенце
● Гермомешок для документов
● Личная аптечка

ВАЖНО:
Каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения и питания.
Вес рюкзака должен быть комфортным (10 кг для девушки, 12 кг для парня дома при сборке рюкзака), так как вам с ним предстоит провести 9 дней в походе. Не берите ничего лишнего!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, торговый центр «MarkAntalya», 12:00
Завершение: Анталья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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