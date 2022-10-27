Лазурные воды, шёпот волн, обрывистые скалы в окружении хвойных лесов и жаркое турецкое солнце — кто с нами в поход? Будем ночевать в палатках на живописных пляжах и просыпаться с видом на горы, освещённые первыми рассветными лучами, заглянем в заброшенный греческий город, где остановилось время, и рассмотрим античные руины и гробницы. Вас ждут белоснежный песок, секретная уединённая бухта, и релакс вдали от цивилизации, шума и забот.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Что вам понадобится?

Снаряжение:

● Палатка

● Рюкзак 45 — 70 л с накидкой от дождя

● Каремат (коврик/пенка) средней толщины для сна

● Спальник (температура комфорта +5)

● Фонарь налобный (с запасным комплектом батареек)

● Палки треккинговые

● Сидушка (хоба)

Одежда:

● Треккинговые ботинки (кроссовки)

● Сандалии или кроссовки (максимально лёгкие для лагеря)

● Синтетическая футболка (2 штуки)

● Флисовая кофта (2 штуки)

● Куртка ветрозащитная (лучше мембранная)

● Штаны ходовые (шорты)

● Термобелье легкое (либо другая одежда для сна)

● Носки для сна

● Сменное бельё

● Носки треккинговые 2-3 пары

● Шапка

● Дождевик

● Бафф (бандана) по желанию

● Плавательные шорты/ купальник

Личные вещи:

● Заграничный паспорт

● Наличные деньги на непредвиденные расходы

● Головной убор (обязательно)

● Очки

● Крем солнцезащитный

● КЛВМ (кружка, ложка, вилка, миска)

● Ёмкость для воды (пластиковая бутылка 1,5 литра)

● Зубная паста, щётка, мыло, туал. бумага, гигиеническая помада, влажные салфетки (другие личные вещи)

● Полотенце

● Гермомешок для документов

● Личная аптечка

ВАЖНО:

Каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения и питания.

Вес рюкзака должен быть комфортным (10 кг для девушки, 12 кг для парня дома при сборке рюкзака), так как вам с ним предстоит провести 9 дней в походе. Не берите ничего лишнего!