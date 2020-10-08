2 отзыва оставили туристы

Морская поездка. Из порта курортного поселка Адрасан вы на удобной красивой яхте 🛥️ отправитесь к острову Сулуада. Путешествие займет 1 час и порадует видами ослепительно-синего Средиземного моря 🌊.
Отдых на пляжах и купание в бухтах. На необитаемом идиллическом острове 🏝️ вас ждут три бухты – в каждой вода разного цвета, но неизменно кристально чистая и теплая. По желанию вы можете взять с собой маску и полюбоваться подводным миром в гротах.
Обед и чайные перерывы между купаниями. В меню зеленый салат, местная рыбка с гарниром и фрукты 🍉.
Тайминг поездки
06:30 – 07:30 – сбор путешественников из отелей по регионам 09:30 – прибытие в порт Адрасана 10:00 – отправление яхты из порта Адрасана 10:30 – остановка в бухте на острове Сулуада для купания на 1, 5 часа 12:00 – обед на корабле 13:00 – остановка в бухте на острове Сулуада для купания на 1, 5 часа 14:30 – остановка недалеко от Мальдивской бухты для купания на 1. 5 часа 16:30 – прибытие в порт Адрасана и сбор в автобусе 18:30 – 19:30 – возвращение в отель
Организационные детали
Как проходит поездка
Это морская прогулка 👣 и отдых на острове без гида
С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
Вас заберут из вашего отеля в оговоренное время (с 06:30 до 07:30) и вечером привезут обратно (с 18:30 до 19:30)
Что включено в стоимость
Трансфер от/до отеля на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером
Прогулка на яхте
Обед (зеленый салат, рыбка леврек, макароны), чай и фрукты
Страховка
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Экскурсия проводится в среду и пятницу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!
Мне понравилось все, мы прекрасно отдохнули, единственное конечно долго ехали в автобусе и устали, но разумеется этого не избежать. У нас была самая дальняя точка по удаленности от места проведения экскурсии
Ольга
24 сентября 2020
Даже не ожидала, что экскурсия так понравится. Яхта небольшая, но нас было человек 15, cовсем не много. Остановки в краствых бухтах с прозрачной водой. Накупались, наплавались. Очень понравился обед, чай, арбуз и дыня. Не забывайте взять маску для плавания. Получите массу впечатлений.