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Описание
Что вас ожидает
Пещера Каклык — Памуккале под землей
Около 3 часов дороги на комфортабельном минивэне с кондиционером, и вы окажетесь у травертиновых террас, до которых не добирается массовый турист. Между тем, эта пещера на входе напоминает красочный мексиканский сенот, а на глубине удивляет природными фактурами — от мшистых стен до белых бассейнов из травертина.
Турецкий обед у водопада
Отдохнуть и подкрепиться заедем в ресторан с вкусными блюдами национальный кухни. В обед входят закуски мезе, салат, куриный шашлык или котлетки кефте, прохладительные напитки.
Памуккале — хлопковый замок
Готовы к встрече с природным чудом? Белоснежная скала Памуккале образовалась из кальциевых отложений местных источников, сформировались естественные террасы с геотермальными водоемами. Вы погуляете по ним, насладитесь теплой молочной водой и сделаете фактурные фотографии.
Античный город и театр Иераполис
На фоне сохранившихся руин вы перенесетесь во времена императоров Адриана и Септимия Севера. Рассмотрите оригинальный декор арены, а с верхнего яруса полюбуетесь Памуккале и окрестностями.
Термальный бассейн Клеопатры
В завершение экскурсии вы поплаваете как древние римляне в бассейнах, куда постоянно поступает из источников целебная вода с температурой 36°C. Впечатлений добавляют полузатопленные колонны и куски мрамора!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle (кондиционер, вода и бесплатный Wi-Fi в авто)
Начало и окончание в вашем отеле
На экскурсии с вами буду я и мой коллега, гид-историк
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер на целый день, обед в ресторане, входной билет в пещеру Каклык
Дополнительно оплачиваются билеты в Памуккале + Иераполис (200 лир с человека, детям до 8 лет бесплатно), бассейн Клеопатры (130 лир/взрослые, детям бесплатно)
Стоимость указана при начале и окончании экскурсии в отелях Антальи. По запросу и за доплату возможен трансфер из Кемера, Белека и других удаленных курортов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Анталии
Провёл 100 экскурсий для 140 туристов
Приветствую, дорогой путешественник! Меня зовут Анна, я дизайнер-декоратор из Москвы. Я живу в Турции уже более 6 лет, и являюсь гражданином 2-х стран. После переезда я продолжила свой собственный творческий путь. Начиная с 2020 года вместе со своим мужем я занимаюсь развитием нашего проекта и создаю авторские путешествия в Анталии. Очень люблю путешествовать и открывать для себя новые места, видеть необычное в обычном и получать яркие впечатления. С большим удовольствием поделюсь с вами Антальей за гранью All inclusive.