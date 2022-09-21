Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык

Отправиться с побережья навстречу природным и историческим сокровищам Турции

Знаменитые белоснежные террасы ждут вас на этой экскурсии, но вы также побываете в Памуккале подземном! Пещера Каклык удивит вас фантазией природы, руины античного города Иераполис перенесут в древность, бассейн Клеопатры позволит расслабиться в целебной воде.

С вами буду я и гид-историк: вы узнаете и о прошлом Турции, и о природных особенностях, и о жизни страны.
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
Путешествие в Памуккале, античный Иераполис и пещеру Каклык
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Описание

Что вас ожидает

Пещера Каклык — Памуккале под землей

Около 3 часов дороги на комфортабельном минивэне с кондиционером, и вы окажетесь у травертиновых террас, до которых не добирается массовый турист. Между тем, эта пещера на входе напоминает красочный мексиканский сенот, а на глубине удивляет природными фактурами — от мшистых стен до белых бассейнов из травертина.

Турецкий обед у водопада

Отдохнуть и подкрепиться заедем в ресторан с вкусными блюдами национальный кухни. В обед входят закуски мезе, салат, куриный шашлык или котлетки кефте, прохладительные напитки.

Памуккале — хлопковый замок

Готовы к встрече с природным чудом? Белоснежная скала Памуккале образовалась из кальциевых отложений местных источников, сформировались естественные террасы с геотермальными водоемами. Вы погуляете по ним, насладитесь теплой молочной водой и сделаете фактурные фотографии.

Античный город и театр Иераполис

На фоне сохранившихся руин вы перенесетесь во времена императоров Адриана и Септимия Севера. Рассмотрите оригинальный декор арены, а с верхнего яруса полюбуетесь Памуккале и окрестностями.

Термальный бассейн Клеопатры

В завершение экскурсии вы поплаваете как древние римляне в бассейнах, куда постоянно поступает из источников целебная вода с температурой 36°C. Впечатлений добавляют полузатопленные колонны и куски мрамора!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle (кондиционер, вода и бесплатный Wi-Fi в авто)
  • Начало и окончание в вашем отеле
  • На экскурсии с вами буду я и мой коллега, гид-историк

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на целый день, обед в ресторане, входной билет в пещеру Каклык
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Памуккале + Иераполис (200 лир с человека, детям до 8 лет бесплатно), бассейн Клеопатры (130 лир/взрослые, детям бесплатно)
  • Стоимость указана при начале и окончании экскурсии в отелях Антальи. По запросу и за доплату возможен трансфер из Кемера, Белека и других удаленных курортов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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