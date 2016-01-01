Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до н. э. произошла Битва при Эвримедонте
Римский каменный мост Олук высотой 27 м, которому 1800 лет
Весёлое приключение
Каньон образует долину между сёлами Боласан и Бешконак, которая простирается на 14 км, а глубина которой достигает 100 м. Сосновые, кипарисовые и кедровые деревья 🌳 образуют экосистему региона. Сейчас в дикой природе встречаются чаще всего олени, горные козлы, медведи, лисы, волки, кролики и барсуки. Разные рукава реки Кёпрюлю полны форели.
Именно на этой горной реке, в каньоне Кёпрюлю всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия ⛳ Рафтинг 🚣. Пороги имеют 2-ю категорию сложности. Вторая категория создана для любителей. В этом случае можно преодолеть прямолинейные пороги с чистыми и широкими проходами между камнями. Удастся повстречать «сливы» и «бочки».
Важная информация
Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем. Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру и деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба ожидать трансфер не на ресепшене, а у ВЪЕЗДА в отель 🏨 (на посту охраны). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям;
Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба выходить за 10-15 минут заранее до указанного (оговоренного) времени трансфера (автобуса). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям;
Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него билет 🎫 как (от 07-11 лет).
+Что входит
Трансфер от/до отеля
Услуги русскоговорящего/англоговорящего информатора
Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
Общие надувные лодки и весла (на 10 персон)
Обед (жаренная курица, рис, салат).
–Что не входит
Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
Напитки
Обувь для рафтинга (аренда) — 6 USD
Гидрокостюм (аренда) — 6 USD
Байдарка на двоих — 10 USD
Фото (бумажное) — 1 шт. - 5 USD, 3 шт. — 12 USD
Видео (на флешке)— 30 USD (про-ть от 15 мин, зависит от кол-ва рафтов)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия проводится 08:30 – 09:00 трансфер в регионе
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 80 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.