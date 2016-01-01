Весёлое приключение

Каньон образует долину между сёлами Боласан и Бешконак, которая простирается на 14 км, а глубина которой достигает 100 м. Сосновые, кипарисовые и кедровые деревья 🌳 образуют экосистему региона. Сейчас в дикой природе встречаются чаще всего олени, горные козлы, медведи, лисы, волки, кролики и барсуки. Разные рукава реки Кёпрюлю полны форели.

Именно на этой горной реке, в каньоне Кёпрюлю всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия ⛳ Рафтинг 🚣‍. Пороги имеют 2-ю категорию сложности. Вторая категория создана для любителей. В этом случае можно преодолеть прямолинейные пороги с чистыми и широкими проходами между камнями. Удастся повстречать «сливы» и «бочки».

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