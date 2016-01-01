Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Анталии

4.9
8 отзывов
Tunar T.
Tunar T. – Гид из Анталии
Рафтинг 🚣‍ в Кёпрюлю Каньон — красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай.

Река Кёпрючай, окружённая деревьями по обоим берегам, идеально подходит для рафтинга.
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Экскурсия

$20 за человека

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Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Анталии
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Анталии

Что вы увидите

  • Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
  • Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до н. э. произошла Битва при Эвримедонте
  • Римский каменный мост Олук высотой 27 м, которому 1800 лет
Весёлое приключение
Каньон образует долину между сёлами Боласан и Бешконак, которая простирается на 14 км, а глубина которой достигает 100 м. Сосновые, кипарисовые и кедровые деревья 🌳 образуют экосистему региона. Сейчас в дикой природе встречаются чаще всего олени, горные козлы, медведи, лисы, волки, кролики и барсуки. Разные рукава реки Кёпрюлю полны форели.
Именно на этой горной реке, в каньоне Кёпрюлю всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия ⛳ Рафтинг 🚣‍. Пороги имеют 2-ю категорию сложности. Вторая категория создана для любителей. В этом случае можно преодолеть прямолинейные пороги с чистыми и широкими проходами между камнями. Удастся повстречать «сливы» и «бочки».
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем. Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру и деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
  • Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба ожидать трансфер не на ресепшене, а у ВЪЕЗДА в отель 🏨 (на посту охраны). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям;
  • Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба выходить за 10-15 минут заранее до указанного (оговоренного) времени трансфера (автобуса). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям;
  • Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него билет 🎫 как (от 07-11 лет).
+Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего/англоговорящего информатора
  • Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
  • Общие надувные лодки и весла (на 10 персон)
  • Обед (жаренная курица, рис, салат).
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Обувь для рафтинга (аренда) — 6 USD
  • Гидрокостюм (аренда) — 6 USD
  • Байдарка на двоих — 10 USD
  • Фото (бумажное) — 1 шт. - 5 USD, 3 шт. — 12 USD
  • Видео (на флешке)— 30 USD (про-ть от 15 мин, зависит от кол-ва рафтов)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Анталии
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Анталии
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Анталии
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Анталии
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Анталии

Экскурсия проводится 08:30 – 09:00 трансфер в регионе

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 80 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tunar T.
Tunar T.
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