Ежедневно с 08:00 до 18:00

Национальный парк Кёпрюлю Каньон располагается в Манавгате. Сплав пройдёт по реке Кепрючай, длина реки составляет 183 метра. Утром к вашему отелю прибудет автобус и с этого момента начнётся ваше путешествие. Опытные мастера проведут с вами инструктаж по правилам безопасности.
Первый этап самый лёгкий и он даётся для того, чтобы научиться работать в команде. После этого не сложного этапа вы сможете искупаться и насладиться чистой водой. На втором этапе вы ощутите что такое настоящий рафтинг. В течении 45 минут вам предстоит бороться с волнами, дружно и быстро принимать командные решения.
По истечению времени вас ждёт вкусный обед. На третьем этапе вы сможете насладиться природой, водой, солнцем, ведь этот этап довольно спокойный. Как только вы очутитесь на суше, переоденетесь и примите душ, сможете посмотреть фильм о том, как прошёл сам рафтинг. На видео будут ваши настоящие эмоции во время сплава.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.