Ежедневно с 08:00 до 18:00

Рафтинг - развлечение под силу каждому

5
2 отзыва
Рафтинг — развлечение под силу каждому.

Новички, а также опытный профессионалы будут в восторге.

Не беспокойтесь о комфорте и безопасности.

Рядом с вами всегда будут находиться опытные мастера.

Зарядитесь адреналином посетив замечательный тур «Рафтинг из Анталии».
Рафтинг из Анталии
Рафтинг из Анталии
Рафтинг из Анталии
Рафтинг из Анталии
Рафтинг из Анталии
Рафтинг из Анталии

Что вас ждёт:

  • Национальный парк Кёпрюлю Каньон располагается в Манавгате. Сплав пройдёт по реке Кепрючай, длина реки составляет 183 метра. Утром к вашему отелю прибудет автобус и с этого момента начнётся ваше путешествие. Опытные мастера проведут с вами инструктаж по правилам безопасности.
  • Первый этап самый лёгкий и он даётся для того, чтобы научиться работать в команде. После этого не сложного этапа вы сможете искупаться и насладиться чистой водой. На втором этапе вы ощутите что такое настоящий рафтинг. В течении 45 минут вам предстоит бороться с волнами, дружно и быстро принимать командные решения.
  • По истечению времени вас ждёт вкусный обед. На третьем этапе вы сможете насладиться природой, водой, солнцем, ведь этот этап довольно спокойный. Как только вы очутитесь на суше, переоденетесь и примите душ, сможете посмотреть фильм о том, как прошёл сам рафтинг. На видео будут ваши настоящие эмоции во время сплава.

Возьмите с собой:

  • Купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы, непромокаемую (резиновую) обувь, майку (надевается под спасательный жилет), сменную одежду.

Цены на экскурсию

Для группы 1-16 человек
Взрослые
$30
Дети (7-12)
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Аренда рафта и защитной экипировки
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видеосъемка
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенце
  • солнцезащитные очки
  • крем
  • головные уборы
  • непромокаемую (резиновую) обувь
  • майку (надевается под спасательный жилет)
  • сменную одежду.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 18:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 08:00 до 18:00

BreezesTour
BreezesTour
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