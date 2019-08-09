Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь живописными пейзажами во время поездки в национальный парк Köprülü Canyon
Решитесь на сплав по бурной реке Кёпрючай и насладитесь заслуженным обедом
Оцените по достоинству красоту каньона Кёпрюлю
Посмотрите на построенный римлянами каменный мост Олук
Добавьте адреналина и экстремальных эмоций к своему отпуску в Турции, благодаря сплаву по белой воде на реке Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю.
Отдохните во время живописной поездки длиной в 95 километров из Антальи в национальный парк Кёпрюлю каньон, где в летние месяцы могут одновременно заниматься рафтингом до 7 тысяч человек.
По прибытии гид снарядит вас необходимым оборудованием для рафтинга и проведет инструктаж по технике безопасности. Чтобы участвовать в рафтинге не требуется опыт и умение плавать. Даже дети (6-12 лет) в сопровождении родителей могут присоединиться к этому семейному спуску.
Отправляйтесь к реке Кёпрючай, чтобы спуститься по воде 14-километрового каньона, проплыв под мостом Олук, который был построен еще во 2 веке и расположен на высоте 27 метров.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансферы
Профессиональный гид-инструктор
Оборудование для рафтинга
Обед
Что не входит
Напитки
Фото- и видеосъемка. Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Летняя шляпа
Сменная одежда
Полотенце
Обувь для плавания
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Люди с заболеваниями спины
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 226 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
129
4
53
3
22
2
8
1
14
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
9 авг 2019
(Румыния)
Рафтинг приключение в каньоне Копрулу стоит принять участие по разным причинам. Прежде всего, это стимулирует командный дух и ваше чувство юмора, оно учит сотрудничеству и обостряет ваши рефлексы. Инструкторы очень веселые и любят шутить, они заставляют всех чувствовать, что они принадлежат к команде. Хотя вода довольно холодная, в жаркий летний день приятно освежиться. Приготовьтесь к тому, что вы будете плескаться, возьмите свои плавательные шлюпки и у вас будет захватывающее приключение! Подходит для молодых и старых - река невероятно чистая, а атмосфера уникальная. Один из основных моментов нашего пребывания на юге Турции!
J
Jehad
22 июля 2019
(Великобритания)
У меня был отличный гид по имени Ибрагим, который был гостеприимным и говорил на 4 разных языках. Хотя он делал это почти 20 лет, он заставил это чувствовать себя как в первый раз и не выглядел скучающим. Он знал, сколько их было в группе, и все было хорошо организовано с момента нашего прибытия до возвращения в лагерь. Ибрагим так хорошо знал реку и умело управлял нами. Еда в лагере была хорошей, и учитывая цену за день, она того стоила. Нам разрешили спрыгнуть с платформы в конце, что было очень весело, даже маленьким детям разрешили это сделать, что-то невозможное в Великобритании! Сцены вниз по течению были просто потрясающими, и мы даже плавали в более спокойных районах. Вода такая свежая и чистая. Вы также можете сделать ziplining на полпути вниз, но мы решили сделать перерыв и высохнуть. Обязательно возьмите с собой подходящую обувь (резиновые туфли), а не шлепанцы, но вы можете купить ее и на турбазе. Мы должны были купить обувь, но в итоге использовали ее и для езды на квадроц
G
Galina
18 июля 2019
(Россия)
Спасибо за организацию поездки на рафтинг. Трансфер был во время, приятный и аккуратный водитель, что очень важно в поездке. Наша команда на лодке была интернациональной, англичане, иранцы и мы, русские, но было весело и дружно. Видео, которое снимал наш видеограф получилось интересным, обед был вкусным. Отдельное спасибо рулевому нашей лодки, очень позитивный и веселый парень со знанием языков, в том числе и русского языка. Буду рекомендовать вас друзьям!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии