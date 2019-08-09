Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю

Отправляйтесь на сплав по потокам каньона Кёпрюлю и получите дозу адреналина от рафтинга по белой воде на реке Кёпрючай

4.3
226 отзывов
В группе
до 100 чел.
Отправляйтесь на сплав по потокам каньона Кёпрюлю и получите дозу адреналина от рафтинга по белой воде на реке Кёпрючай.

Это приключение подходит для всей семьи и включает в себя необходимое оборудование, услуги гида-инструктора и бесплатный обед.
Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю
Рафтинг на целый день в каньоне Кёпрюлю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь живописными пейзажами во время поездки в национальный парк Köprülü Canyon
  2. Решитесь на сплав по бурной реке Кёпрючай и насладитесь заслуженным обедом
  3. Оцените по достоинству красоту каньона Кёпрюлю
  4. Посмотрите на построенный римлянами каменный мост Олук
Добавьте адреналина и экстремальных эмоций к своему отпуску в Турции, благодаря сплаву по белой воде на реке Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю.
Отдохните во время живописной поездки длиной в 95 километров из Антальи в национальный парк Кёпрюлю каньон, где в летние месяцы могут одновременно заниматься рафтингом до 7 тысяч человек.
По прибытии гид снарядит вас необходимым оборудованием для рафтинга и проведет инструктаж по технике безопасности. Чтобы участвовать в рафтинге не требуется опыт и умение плавать. Даже дети (6-12 лет) в сопровождении родителей могут присоединиться к этому семейному спуску.
Отправляйтесь к реке Кёпрючай, чтобы спуститься по воде 14-километрового каньона, проплыв под мостом Олук, который был построен еще во 2 веке и расположен на высоте 27 метров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Профессиональный гид-инструктор
  • Оборудование для рафтинга
  • Обед
Что не входит
  • Напитки
  • Фото- и видеосъемка. Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Летняя шляпа
  • Сменная одежда
  • Полотенце
  • Обувь для плавания
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди с заболеваниями спины
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 226 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
129
4
53
3
22
2
8
1
14
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
9 авг 2019
(Румыния)
Рафтинг приключение в каньоне Копрулу стоит принять участие по разным причинам. Прежде всего, это стимулирует командный дух и ваше чувство юмора, оно учит сотрудничеству и обостряет ваши рефлексы. Инструкторы очень веселые и любят шутить, они заставляют всех чувствовать, что они принадлежат к команде. Хотя вода довольно холодная, в жаркий летний день приятно освежиться. Приготовьтесь к тому, что вы будете плескаться, возьмите свои плавательные шлюпки и у вас будет захватывающее приключение! Подходит для молодых и старых - река невероятно чистая, а атмосфера уникальная. Один из основных моментов нашего пребывания на юге Турции!
J
22 июля 2019
(Великобритания)
У меня был отличный гид по имени Ибрагим, который был гостеприимным и говорил на 4 разных языках. Хотя он делал это почти 20 лет, он заставил это чувствовать себя как в первый раз и не выглядел скучающим. Он знал, сколько их было в группе, и все было хорошо организовано с момента нашего прибытия до возвращения в лагерь. Ибрагим так хорошо знал реку и умело управлял нами. Еда в лагере была хорошей, и учитывая цену за день, она того стоила. Нам разрешили спрыгнуть с платформы в конце, что было очень весело, даже маленьким детям разрешили это сделать, что-то невозможное в Великобритании! Сцены вниз по течению были просто потрясающими, и мы даже плавали в более спокойных районах. Вода такая свежая и чистая. Вы также можете сделать ziplining на полпути вниз, но мы решили сделать перерыв и высохнуть. Обязательно возьмите с собой подходящую обувь (резиновые туфли), а не шлепанцы, но вы можете купить ее и на турбазе. Мы должны были купить обувь, но в итоге использовали ее и для езды на квадроц
G
18 июля 2019
(Россия)
Спасибо за организацию поездки на рафтинг. Трансфер был во время, приятный и аккуратный водитель, что очень важно в поездке. Наша команда на лодке была интернациональной, англичане, иранцы и мы, русские, но было весело и дружно. Видео, которое снимал наш видеограф получилось интересным, обед был вкусным. Отдельное спасибо рулевому нашей лодки, очень позитивный и веселый парень со знанием языков, в том числе и русского языка. Буду рекомендовать вас друзьям!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

👥ГрупповыеОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияМероприятияВодные виды спортаКаньонингРафтинг по рекеУличные виды спортаЭкстремальные виды спортаПриключения Zip-LineГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыОднодневные турыДетские мероприятияМестная кухняМероприятия для всей семьиHigh-risk activities🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Анталии

Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг и сафари
В группе
до 40 чел.
4.7
13
$35
за 1 чел.
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг и сафари
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Каньон Кёпрюлю и одноименный природный парк стоит посетить каждому, ведь это одна из самых живописных
3 дек
7 дек
10 дек
ещё...
Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
В группе
до 60 чел.
4.5
4
10ч
30
за 1 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
🛣 Джиппинг
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
19 апр
22 апр
26 апр
ещё...
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
В группе
до 40 чел.
4.3
8
$18
за 1 чел.
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас
3 дек
7 дек
10 дек
ещё...
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Индивидуально
для 4 чел.
$180
за 1-4 чел.
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
👣 Пешеходная
Одно из самых живописных мест в окрестностях Антальи - каньон Кёпрюлю
По договоренности
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
В группе
до 40 чел.
$50
за 1 чел.
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
Вас ждет самая насыщенная экскурсия с такими развлечениями как: рафтинг, сафари на внедорожниках
Пн, Ср, Пт — Алания, Сиде… Вт, Чт, Сб — Кемер, Анталья, Белек
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
В группе
до 20 чел.
4
5
$50.63
за 1 чел.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Турция - страна «все включено»
ежедневно
Рафтинг и багги-сафари
В группе
до 45 чел.
10ч
$40
за 1 чел.
Рафтинг и багги-сафари
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Если вы устали от ленивого пляжного отдыха - приезжайте в парк Каньон Кёпрюлю
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Индивидуально
5
3
$61.88
за 1 чел.
Рафтинг и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Идеальный тур для тех, кто любит пощекотать нервы! Вас ждет рафтинг по каньону Кёпрюлю, после которого вы пересядете на
ежедневно
Каньон Тазы, Античный Сельге и Адам Каялар (’’Люди-скалы’’)
В группе
до 40 чел.
4.8
11
$35
за 1 чел.
Каньон Тазы, Античный Сельге и Адам Каялар (’’Люди-скалы’’)
🚌 На автобусе
На территории Национального парка Каньона Кепрюлю можно не только сплавляться на рафтах
30 ноя
3 дек
7 дек
ещё...
Понедельник, четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
В группе
до 60 чел.
10ч
30
за 1 чел.
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе
3 дек
7 дек
10 дек
ещё...
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
В группе
до 80 чел.
11ч
$20
за 1 чел.
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
30 ноя
3 дек
7 дек
ещё...
Ежедневно 07:30 – 08:30 трансфер в регионе
Рафтинг 12 км (1 - 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
В группе
до 80 чел.
$20
за 1 чел.
Рафтинг 12 км (1 - 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
3 дек
7 дек
10 дек
ещё...
Ежедневно с 10:00 до 17:00

TOURMANIA проводит ещё 6 экскурсий

Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
В группе
до 100 чел.
4.4
108
11ч
3 500
за 1 чел.
Каньон Кёпрюлю: тур на целый день с рафтингом
Получите заряд адреналина на порогах бурной реки Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю
Тур в Демре, Миру и затонувший город Кекова
В группе
до 100 чел.
3.1
22
12ч
4 813
за 1 чел.
Тур в Демре, Миру и затонувший город Кекова
Побывайте в красивейшей турецкой провинции Демре и совершите морскую прогулку на затонувший остров Кекова на турецкой
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
В группе
до 50 чел.
3.9
39
4 288
за 1 чел.
Кемер: дайвинг-приключение на целый день
Полюбуйтесь красочными морскими обитателями в рамках дайвинг-тура из Кемера
Анталья: сафари на квадроцикле
В группе
до 100 чел.
3.7
55
3 938
за 1 чел.
Анталья: сафари на квадроцикле
Покорите суровые Таврские горы на квадроцикле во время тура с выездом из Антальи
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
В группе
до 100 чел.
3.9
102
3 063
за 1 чел.
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Осмотрите достопримечательности Антальи и откройте для себя самые красивые водопады региона
Кёпрюлю: каньонинг, рафтинг и навесная переправа
В группе
до 100 чел.
4.7
24
10ч
3 938
за 1 чел.
Кёпрюлю: каньонинг, рафтинг и навесная переправа
Получите адреналин во время острых ощущений в национальном парке и каньоне Кёпрюлю
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
🇹🇷