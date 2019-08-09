Добавьте адреналина и экстремальных эмоций к своему отпуску в Турции, благодаря сплаву по белой воде на реке Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю.

Отдохните во время живописной поездки длиной в 95 километров из Антальи в национальный парк Кёпрюлю каньон, где в летние месяцы могут одновременно заниматься рафтингом до 7 тысяч человек.

По прибытии гид снарядит вас необходимым оборудованием для рафтинга и проведет инструктаж по технике безопасности. Чтобы участвовать в рафтинге не требуется опыт и умение плавать. Даже дети (6-12 лет) в сопровождении родителей могут присоединиться к этому семейному спуску.

Отправляйтесь к реке Кёпрючай, чтобы спуститься по воде 14-километрового каньона, проплыв под мостом Олук, который был построен еще во 2 веке и расположен на высоте 27 метров.