в понедельник в 08:00

Райское озеро Салда: групповая экскурсия

Открыть турецкие Мальдивы и провести день на белоснежном пляже

Это путешествие приведет вас на запад Турции, где в горах Тавр укрылось невероятной красоты озеро Салда. В группе до 15 человек вы доберетесь до белоснежного берега, который навеет мысли о Мальдивах.

А затем проведете время на мягком песке среди марсианских гор, искупаетесь в ярко-бирюзовой воде и примете природные грязевые ванны.
Райское озеро Салда: групповая экскурсия
Райское озеро Салда: групповая экскурсия
Райское озеро Салда: групповая экскурсия
Райское озеро Салда: групповая экскурсия
Райское озеро Салда: групповая экскурсия
Райское озеро Салда: групповая экскурсия
Райское озеро Салда: групповая экскурсия
Райское озеро Салда: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
19
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26
дек
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9
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янв
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Описание

Что вас ожидает

Чистейшее озеро Салда — самое глубокое в Турции. Вы погрузитесь в воду, которая ближе к середине озера меняет цвет от бирюзового к тёмно-синему, оцените её прозрачность, контраст температур и мягкость.
Белоснежный песок, который не нагревается даже в сильную жару, не прилипает к телу и больше напоминает очень мелкие камушки.
Марсианский ландшафт. Окружающие горы напоминают холмы Марса как химическим составом, так и рельефом. На фоне таких декораций получаются изумительные кадры!
Лечебная грязь: многие приезжают на Салда именно ради натуральных спа-процедур. Вы сможете опробовать грязевые маски и ванны, которые оказывают благотворное воздействие на организм — особенно на суставы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • На озере есть кафе, туалет, кабинки для душа и переодевания, мини-рынок
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается питание: мы сделаем остановки для завтрака и обеда, также вы можете собрать с собой корзинку для пикника

в понедельник в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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