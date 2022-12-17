в понедельник в 08:00

Чистейшее озеро Салда — самое глубокое в Турции. Вы погрузитесь в воду, которая ближе к середине озера меняет цвет от бирюзового к тёмно-синему, оцените её прозрачность, контраст температур и мягкость.
Белоснежный песок, который не нагревается даже в сильную жару, не прилипает к телу и больше напоминает очень мелкие камушки.
Марсианский ландшафт. Окружающие горы напоминают холмы Марса как химическим составом, так и рельефом. На фоне таких декораций получаются изумительные кадры!
Лечебная грязь: многие приезжают на Салда именно ради натуральных спа-процедур. Вы сможете опробовать грязевые маски и ванны, которые оказывают благотворное воздействие на организм — особенно на суставы.