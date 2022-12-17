в понедельник в 08:00

Это путешествие приведет вас на запад Турции, где в горах Тавр укрылось невероятной красоты озеро Салда. В группе до 15 человек вы доберетесь до белоснежного берега, который навеет мысли о Мальдивах. А затем проведете время на мягком песке среди марсианских гор, искупаетесь в ярко-бирюзовой воде и примете природные грязевые ванны.

Описание

Что вас ожидает

Чистейшее озеро Салда — самое глубокое в Турции. Вы погрузитесь в воду, которая ближе к середине озера меняет цвет от бирюзового к тёмно-синему, оцените её прозрачность, контраст температур и мягкость.

Белоснежный песок, который не нагревается даже в сильную жару, не прилипает к телу и больше напоминает очень мелкие камушки.

Марсианский ландшафт. Окружающие горы напоминают холмы Марса как химическим составом, так и рельефом. На фоне таких декораций получаются изумительные кадры!

Лечебная грязь: многие приезжают на Салда именно ради натуральных спа-процедур. Вы сможете опробовать грязевые маски и ванны, которые оказывают благотворное воздействие на организм — особенно на суставы.

Организационные детали