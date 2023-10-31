Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн

Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии

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Приглашаем вас провести насыщенный день в национальном парке Каньон Кёпрюлю.

В программе — рафтинг по реке Кёпрючай, сафари на кабриобусе по горному серпантину в живописный каньон Тазы, сафари на багги, развлечение в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка и зиплайн. Мощный заряд эмоций гарантирован!
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Развлечения в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, сафари, зиплайн
Ближайшие даты:
31
окт
30
апр
3
мая
7
мая
10
мая
14
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мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рафтинг

Вас ждёт сплав по горной реке на рафте или каяке с преодолением водных преград и прохождением порогов. Вы испытаете неописуемый восторг и получите заряд адреналина!

Каньон Тазы

Это место также называют «Долиной Мудрости». Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных скал, он сохранил свою первозданную красоту. Покатаемся по нему на кабриобусе, полюбуемся пейзажами и, если повезёт, встретим редких птиц. Без преувеличения — это местечко можно назвать чудом природы!

Сафари на багги

Поездка на 2-местных или 4-местных длится около 30 минут. При себе желательно иметь банданы и очки, чтобы защитить лицо и глаза от пыли. Перед стартом вас ждёт подробный инструктаж и тест-драйв. Поездка проходит в лесу по бездорожью, поэтому права не нужны. У вас всё получится, даже если раньше вы никогда не катались на багги!

Надувной аквапарк, рыбалка, зиплайн

Все эти развлечения находятся на основной базе, на берегу реки. Это последний этап экскурсии: вы сможете расслабиться и развлекаться в своё удовольствие.

Подробная программа

09:30 — Прибытие на базу. Инструктаж, получение экипировки.
10:30 — Рафтинг (1,5-2 часа) на 10-местных рафтах или 2-местных каяках по реке Кёпрючай. Длина маршрута — 12 км. Сложность порогов — 1-2.
13:00 — Обед. В меню: куриный шашлык, булгур, макароны с соусом, салат, сезонные фрукты.
14:00 — Сафари на кабриобусе по каньону Тазы (2 часа). По дороге посещаем римские мосты Олук и Бюгрюм.
16:00 — Сафари на багги (30-40 мин.).
17:00 — Водный парк, рыбалка и зиплайн.
18:30 — Завершение программы.

Организационные детали

  • Рекомендуем иметь при себе наличные деньги, удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, полотенце, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки для сафари на багги
  • Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет
  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отеля и обратно, страховка для участников 5-70 лет, услуги инструктора, снаряжение для рафтинга, надувные лодки или каяки, обед, сафари на кабриобусе и багги, снаряжение для рыбалки, зиплайн 6 м х 100 м (ограничение по весу — 10-100 кг)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Напитки — по меню
  • Аренда гидрокостюма — $5
  • Обувь для рафтинга — $10
  • Фото и видео — $40
  • Мега-зиплайн из каньона Тазы 410 м х 1960 м (ограничение по весу — 25-125 кг) — по запросу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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