Стамбул-Каппадокия (двухдневный тур с перелетом из Анталии)

Стамбул-Каппадокия

Стамбул-Каппадокия (двухдневный тур с перелетом из Анталии)
Стамбул-Каппадокия (двухдневный тур с перелетом из Анталии)
Стамбул-Каппадокия (двухдневный тур с перелетом из Анталии)
Стамбул-Каппадокия (двухдневный тур с перелетом из Анталии)
Стамбул-Каппадокия (двухдневный тур с перелетом из Анталии)
Стамбул-Каппадокия (двухдневный тур с перелетом из Анталии)
Стамбул-Каппадокия (двухдневный тур с перелетом из Анталии)

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Голубая Мечеть
  • Ипподром и Немецкий Фонтан
  • Тур по босфору и ужин
  • Посещение Долины Девели
  • Мастерской по обработке камня Оникс
  • Долина голубей и Учхисар Замок, Панорамная остановка
  • Гёреме музей под открытом небом
  • Подземный город
  • Город Аванос и посещение в Глинянные издели
  • Панорамная остановка возле три красавицы
Это двухдневная перелетная экскурсия из Анталии, в которой Вы увидите два самых удивительных города.
Стамбул (бывший Константинополь) - крупнейший город Турции и её основной порт. Стамбул - единственный город в мире, который расположен сразу в двух частях света - Европе и Азии. Это древний мегаполис, который на протяжении своей истории был столицей трёх великих империй: Римской, Византийской и Османской. Всё это превратило Стамбул в один из самых захватывающих городов мира с уникальным культурным и историческим наследием.
Начнем мы нашу экскурсию на площади Ипподрома – главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времен Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов – Голубую мечеть. Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей – султанов. Не обойдем своим вниманием и колыбель всего христианства – Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. Затем тур по Босфору и ужин. После Босфора направляемся к аэропорту и вылетаем в город Кайсери. В аэропорту Кайсери встречает наш гид и везет в отель в Каппадокии для ночлега.

День 2:

    Одним из удивительных мест Турции является местность, расположенная в центральной Анатолии, под названием Каппадокия. На сравнительно небольшой территории находится большое количество гор, имеющих необычную форму — в виде каменных грибов. Это объясняется результатом извержения вулканов, которые действовали в этой местности миллионы лет назад. Также Каппадокия прославилась своими подземными городами, которые были созданы в первом тысячелетии до нашей эры, и большими пещерными монастырями, относящимися к периоду раннего христианства. В Каппадокии сохранилось около 350 христианских церквей, которые, в основном, относятся к 9-му-11-му векам нашей эры. Хотя встречаются и более древние. Все они вырублены прямо в скалах, а их убранство не поражает роскошью или размерами. В некоторых храмах роспись нанесена прямо на голые стены
    Во время поездки вы узнаете об истории, культуре и традициях турков.

    • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах:

      Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания
      🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
       Что входит
      • Внутренние авиабилеты
      • Проживание
      • Транспорт
      • Входные билеты в музеи
      • Професиональный гид
      • Обед и Ужин
      • Тур по Босфору
      • Собор Святой Софии
       Что не входит
      • Напитки
      • Личные расходы во время тура
      • Полет на воздушном шаре
      Важная информация
      • С собой необходимо взять оригинал загранпаспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и\или зонты (если в Стамбуле намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
      • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней)
      Время проведения: По Понедельникам
      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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