Национальный парк Каньон Кёпрюлю

Занимает площадь 366, 140 гектаров. Этот богатый и исторический регион был признан Национальным Парком в 1973 году. Через весь каньон протекает река Кепрючай (Köprü Çay). Назван каньон в честь исторического Римского каменного моста Олук (Oluk Köprü), высотой 27 м, которому 1800 лет. Этот мост в древние времена разлеплял территории двух античных областей Писидии и Памфилии.

Мост Олук является символом региона. Мост построен римлянами во II веке н. э. между крутых утесов каньона Кёпрюлю, на высоте 27 метров над рекой Кёпрючай. Он хорошо сохранился в своем первозданном виде и сегодня является действующим для проезда легковых автомобилей. Олук Копру настолько гармонично вписан в лоно природы, что создает единый ансамбль творения природы и человека, от которого невозможно оторвать взгляд. Зелёные деревья, бирюзовая вода реки Кёпрючай, отвесные скалы каньона создают картину величия природы.

Руины Сельге и Тазы Каньон

Любителям античных городов понравится посещение руин Сельге (Selge), расположенного на высоте 1250 метров. Со всех сторон его окружают высокие Таврские горы, покрытые сосновыми лесами. Сам Сельге привлекает туристов хорошо сохранившимися архитектурными памятками римской эпохи, а также удивительно красивой природой. Театр города до наших дней хорошо сохранился, даже сейчас там можно отчетливо увидеть 45 рядов, представляющих собой верхнюю и нижнюю галереи, разделенные широкой диазомой.

Ранее театр служил местом не только для представлений, но и для спортивных состязаний. Об этом говорят высеченные в камне фигурки спортсменов-победителей. Дорога до Сельге, каменистая и довольно узкая, во время которой привлекает внимание причудливые формы скал, окружающих дорогу. Эти карстовые скалы, принявшие удивительные формы за много тысяч лет, названы проживающими в окрестностях людьми «Адам Каялар» (скалы человека) и «Шейтан Каялар» (скалы дьявола).

Тазы Каньон выглядит как огромное ущелье в горах. Он образовано течением реки Кёпрючай и других каньонов, с которыми он соседствует, протекающих вдоль него и размывая почву. Это единственный Каньон в мире такого рода. Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных и крутых скал, он сохранил свою естественную красоту до наших дней.

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