Talya T. проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер аэропорт Анталии-Кемер

Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Трансфер аэропорт Анталии-Кемер
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $45 за экскурсию

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Трансфер аэропорт Анталии-Кемер
Трансфер аэропорт Анталии-Кемер
Встреча туристов в аэропорту Анталии и индивидуальный трансфер от 1 до 6 человек на машине Мерседес Вито
Что входит
  • трансфер
  • вода
Начало
🚩 аэропорт Анталии
Место завершения
🏁 По договорённости
Трансфер аэропорт Анталии-Кемер
Трансфер аэропорт Анталии-Кемер
Трансфер аэропорт Анталии-Кемер
Трансфер аэропорт Анталии-Кемер

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
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