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Церковь Святого Николая Чудотворца и тур на яхте к античному городу Симена

5
3 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
У места, куда мы отправимся в тур очень богатая история 📖.

Мы увидим античные руины и изучим историю древней Ликии.

Увидим древние саркофаги, византийскую крепость и места, где отдыхает королева Испании и Деми Мур.
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  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $45 за человека

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Церковь Святого Николая Чудотворца и тур на яхте к античному городу Симена
Церковь Святого Николая Чудотворца и тур на яхте к античному городу Симена

Что вы увидите

  • Церковь Святого Николая Чудотворца в Демре (Миры)
  • Кекова
  • Симена
Древний город 🏙️ ликийский
Вы полюбуетесь подводным городом через прозрачное дно яхты, выйдите на берег к древнему городоку Симена, основный еще в пятом веке до нашей эры. Город ликийский, но традиция захоронения почему-то другая.
Если в Мире гробницы высекались в скале, то здесь людей хоронили в саркофагах. По всему острову и кое-где в море 🌊 разбросаны «домики» в виде перевернутых лодок. Это сделано для того, чтобы усопший ликиец смог на крышке саркофага поплыть по реке вечности. А еще в Симене есть развалины византийской крепости.
Город богачей
Можно утверждать, что в Симене живут потомки тех самых ликийцев, в фундаментах домов которых находятся руины древнего города. Считается что землю в Симене купить практически невозможно, лишь самые обеспеченные люди могут позволить себе жить здесь, наслаждаясь тишиной и духом античности.
Поговаривают, что на остров 🏝️ Симена каждый год приезжает отдохнуть королева Испании. В поисках красоты и полного уединения не обделяют вниманием живописный остров и звёзды Голливуда, среди которых не раз была замечена Деми Мур.
Важно знать
При посещении церкви просим иметь платок на голову для женщин и если вы едите в шортах, то и набедренную повязку, чтобы закрыть голые ноги. Также не забываем про купальные принадлежности и защитные средства от солнца.
Что входит
  • посещение церкви Святого Николая Чудотворца
  • тур на яхте по заливу Кекова и купание в бухтах
  • остановка для прогулки по Симене
  • трансфер
  • обед
Что не входит
  • Входной билет в церковь ( 30 лир = 5 $)
  • Напитки за обедом
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договоренности или из холла отеля
Место завершения
🏁 Место откуда вас забрали утром
Церковь Святого Николая Чудотворца и тур на яхте к античному городу Симена
Церковь Святого Николая Чудотворца и тур на яхте к античному городу Симена
Церковь Святого Николая Чудотворца и тур на яхте к античному городу Симена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Talya T.
Talya T.
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3 отзыва оставили туристы

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