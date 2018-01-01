Древний город 🏙️ ликийский

Вы полюбуетесь подводным городом через прозрачное дно яхты, выйдите на берег к древнему городоку Симена, основный еще в пятом веке до нашей эры. Город ликийский, но традиция захоронения почему-то другая.

Если в Мире гробницы высекались в скале, то здесь людей хоронили в саркофагах. По всему острову и кое-где в море 🌊 разбросаны «домики» в виде перевернутых лодок. Это сделано для того, чтобы усопший ликиец смог на крышке саркофага поплыть по реке вечности. А еще в Симене есть развалины византийской крепости.

Город богачей

Можно утверждать, что в Симене живут потомки тех самых ликийцев, в фундаментах домов которых находятся руины древнего города. Считается что землю в Симене купить практически невозможно, лишь самые обеспеченные люди могут позволить себе жить здесь, наслаждаясь тишиной и духом античности.

Поговаривают, что на остров 🏝️ Симена каждый год приезжает отдохнуть королева Испании. В поисках красоты и полного уединения не обделяют вниманием живописный остров и звёзды Голливуда, среди которых не раз была замечена Деми Мур.

Важно знать

При посещении церкви просим иметь платок на голову для женщин и если вы едите в шортах, то и набедренную повязку, чтобы закрыть голые ноги. Также не забываем про купальные принадлежности и защитные средства от солнца.