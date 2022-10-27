Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Что вам понадобится?
Снаряжение: ● Палатка ● Рюкзак 45 — 70 л с накидкой от дождя ● Каремат (коврик/пенка) средней толщины для сна ● Спальник (температура комфорта +5) ● Фонарь налобный (с запасным комплектом батареек) ● Палки треккинговые ● Сидушка (хоба)
Одежда: ● Треккинговые ботинки (кроссовки) ● Сандалии или кроссовки (максимально лёгкие для лагеря) ● Синтетическая футболка (2 штуки) ● Флисовая кофта (2 штуки) ● Куртка ветрозащитная (лучше мембранная) ● Штаны ходовые (шорты) ● Термобелье легкое (либо другая одежда для сна) ● Носки для сна ● Сменное бельё ● Носки треккинговые 2-3 пары ● Шапка ● Дождевик ● Бафф (бандана) по желанию ● Плавательные шорты/ купальник
Личные вещи: ● Заграничный паспорт ● Наличные деньги на непредвиденные расходы ● Головной убор (обязательно) ● Очки ● Крем солнцезащитный ● КЛВМ (кружка, ложка, вилка, миска) ● Ёмкость для воды (пластиковая бутылка 1,5 литра) ● Зубная паста, щётка, мыло, туал. бумага, гигиеническая помада, влажные салфетки (другие личные вещи) ● Полотенце ● Гермомешок для документов ● Личная аптечка
ВАЖНО: Каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения и питания. Вес рюкзака должен быть комфортным (10 кг для девушки, 12 кг для парня дома при сборке рюкзака), так как вам с ним предстоит провести 9 дней в походе. Не берите ничего лишнего!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, торговый центр «MarkAntalya», 12:00
Завершение: Анталья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения и Андрей — ваша команда гидов в Анталии
Провели 82 экскурсии для 111 туристов
Привет, путешественник! Нас зовут Андрей и Ксения, и мы оба родом из Крыма. Всем сердцем любим место, где посчастливилось родиться, его прекрасную природу, невероятную энергию и тишину, богатую историю, красивые и такие знакомые с детства места. В наших экскурсиях мы сочетаем самые популярные и обязательные для посещения места с укромными уголками, которые известны лишь местным жителям. Делиться тем, что любишь — очень приятная и важная вещь. Этим мы и занимаемся в наших путешествиях с 2018 года. Мы всегда посоветуем где купить сувениры, выпить вкусный кофе, и угостим вас чаем из крымских трав, которые собираем и сушим сами. Вы — наш гость в Крыму, и мы постараемся сделать все, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома.