Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите самые красивые уголки провинции Демре на турецкой Ривьере
Побывайте в затонувшем городе Кекова
Искупайтесь и поныряйте в кристально-чистой воде
Посетите ликийский город Миру, где жил Святой Николай
Обед перед посещением Кековы входит в стоимость тура
Проведите целый день в красивейшей турецкой провинции Демре и ее самых живописных уголках.
Вас заберут из отеля в Анталье, Аланье, Сиде, Белеке или Кемере и доставят в античный город Миру на берегу реки Мирос. Посмотрите древнегреческий амфитеатр и скальные захоронения некрополя Ликии.
После обеда вы прокатитесь по бирюзовым водам к прекрасному острову Кекова. Посетите знаменитые подводные руины затонувшего города Симена и посетите известный ликийский некрополь в Теймиуссе. Не упустите шанс искупаться и понырять в кристально-чистых водах вокруг острова.
Последним пунктом тура будет небольшой городок Кале (или Демре) и удивительная церковь Святого Николая.
Ответы на вопросы
Что входит
Гид
Обед
Входные билеты в Миру
Входные билеты в Демре
Поездка на лодке в затонувший город Кекова
Что не входит
Напитки
Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Важная информация
Трансфер из всех отелей в Аланьи, Сиде, Белека, Антальи. Пожалуйста, закажите вариант тура, в котором указан ваш отель
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.2
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Steven
23 авг 2019
(Нидерланды)
Гид Варол был очень любезным и подробным в своих объяснениях, так и должно быть, я просто подумал, что было жаль, что из-за множества туров после нас вы не могли напрямую добраться до мест, чтобы увидеть остатки города через стеклянный пол корабля и так далее. чтобы увидеть и впитать все это.
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Pirjo Johanna
22 июля 2019
Хорошая поездка во всех смыслах, единственным недостатком является то, что не вся информация поступала на английском языке, но большая часть того, что не было переведено на английский, было православной историей. Поездку я не рекомендую людям, которые не могут сидеть в автобусе в длительной поездке (в конце концов, я не заметил поездки на автобусе, когда пейзаж был таким захватывающим). Я рекомендую!!
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Marie-Jose
7 мая 2018
(Нидерланды)
Поездка на автобусе была очень долгой, но экскурсия того стоила. Под руководством дружелюбного и веселого гида я провел хороший день с различными поездками. Русский у гида лучше, чем у нее английский, но она очень дружелюбная и открытая для вопросов. И поездка на лодке в Кекова и просмотр в Демре / Мире были супер.
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