Проведите целый день в красивейшей турецкой провинции Демре и ее самых живописных уголках.

Вас заберут из отеля в Анталье, Аланье, Сиде, Белеке или Кемере и доставят в античный город Миру на берегу реки Мирос. Посмотрите древнегреческий амфитеатр и скальные захоронения некрополя Ликии.

После обеда вы прокатитесь по бирюзовым водам к прекрасному острову Кекова. Посетите знаменитые подводные руины затонувшего города Симена и посетите известный ликийский некрополь в Теймиуссе. Не упустите шанс искупаться и понырять в кристально-чистых водах вокруг острова.

Последним пунктом тура будет небольшой городок Кале (или Демре) и удивительная церковь Святого Николая.