Даты поездок в 2020 г. (8 дней) :

с 17 по 24 октября и с 25 октября по 1 ноября

ДЕНЬ 1город Анталия — город 🏙️ Демре • 11:00 — сбор группы на автовокзале Otogar города Анталии (возле входа в пригородный автовокзал);

Переезд на рейсовом автобусе 🚌 в город Демре (3, 5 часа);

Переезд на автобусе в кемпинг Демре (10 минут).

Наш отдых начался. Ставим палаточный лагерь, отдыхаем и купаемся в Средиземном море 🌊. Демре недаром называют жемчужиной Турции. Здесь уникальное сочетание живописных пейзажей и античных сооружений. В этих местах очень просто потерять связь со временем и почувствовать себя в далеком прошлом Турции.

Дополняет историческое великолепие множество песчаных пляжей и бухт. Находиться на берегу моря — одно удовольствие. В Демре всегда можно найти место для уединения и по-настоящему насладиться морскими просторами. Одни пляжи ориентированы на туристов и предлагают всё для комфортного отдыха, другие позволяют погрузиться в полную тишину. Стоянка расположена на высоте 10 м над уровнем моря.

ДЕНЬ 2Античный город Мира, амфитеатр, церковь ⛪ Святого НиколаяЭтот день поездки полностью посвящен знакомству с Демре и его прошлым. Раньше здесь находился древний город Мира, руины которого мы посетим сегодня. На северо-западной стороне горы ⛰️, обрамляющей город, находятся древние, ликийские гробницы. Это необычная стена высотой более 200 метров, состоящая из огромных, каменных глыб, на которых расположились древние захоронения.

Другое ценное сооружение древнего города — амфитеатр. Эта огромная постройка датируется IV веком нашей эры. Амфитеатр не раз подвергался разрушительному действию стихий, но каждый раз его отстраивали вновь.

Посетим и одно из сокровищ города — церковь Святого Николая. Это ценнейший христианский памятник, получивший своё название в честь Николая Чудотворца. Согласно древним писаниям, именно на территории современного Демре святой тайно приносил подарки детям на Рождество. В церкви хранится саркофаг, в котором до сих пор находится часть мощей святого. Активная часть прохождения по маршруту: 13, 5 км, перепад высот 10-180 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

ДЕНЬ 3Древний порт Андриаке, музей 🖼 Ликийского царства, морская прогулка 👣 на кораблике вдоль острова Кекова к затонувшим городамСегодня отправимся в бухту Андриаке, где когда-то давно находилось зернохранилище Адриана. Это место было важным не только для Миры, но и для всего Рима. Руины здания стоят здесь до сих пор — сегодня в них находится музей Ликийского царства, в котором собраны самые интересные находки со всего города. В музее узнаем обо всех исторических периодах жизни этой страны.

Оставшуюся часть дня займёт прогулка на катере. В рамках водного путешествия посетим остров 🏝️ Кекова и познакомимся с его историей 📖. Нам предстоит соприкоснутся с завораживающими тайнами древних миров, ведь именно здесь погребено сразу несколько древних городов. Прибрежные воды Кекова скрывают города Симену, Теймуссу, Долихисте и Аперлаи. Благодаря особой чистоте воды, сможем рассмотреть лежащие на дне кувшины, амфоры и другие предметы быта. Изучив остров со всех сторон, отправимся обратно на берег. Активная часть прохождения по маршруту: 6, 3 км, перепад высот 10-30 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

ДЕНЬ 4Чиралы — город Олимпос• Сбор палаточного лагеря;

Переезд в селение Чиралы (1, 5 часа);

Поселение в кемпинге.

Обустроившись в новом кемпинге, идём на прогулку в античный город Олимпос. Учёные предполагают, что Олимпос был основан пиратами в III веке до н. э. Пиратам уж очень понравилась живописная бухта на берегу Средиземного моря, и они основали здесь город. Город быстро развивался и вскоре у его жителей уже были свои монеты и своя письменность. Сейчас город представляет собой огромный комплекс античных развалин с храмами, театром, римскими воротами и крепостью. Погуляем по городу, прикоснемся к его истории. Активная часть прохождения по маршруту: 4, 1 км, перепад высот 10-40 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.

ДЕНЬ 5Сказочные пляжи Чирали и огни ХимерыЧто уж там скрывать, Чирали — одно из самых потрясающих мест на маршруте. Лазурное море, дивные бухты... Эти места любят не только туристы: по ночам именно в эту бухту приплывают для кладки яиц морские черепахи.

Сегодня наша цель — волшебные огни Химеры. Это удивительное зрелище, не поддающееся описанию: из-под земли то тут, то там вырываются столбы пламени. Их расположение постоянно меняется, поэтому предугадать, где огонь вспыхнет в следующий раз, довольно сложно. Наблюдать это мистическое действо можно круглый год. Несмотря на свою фантасмагоричность, явление имеет вполне естественную природу: из-под земли вырывается и воспламеняется природный газ. Но даже зная, что происходит на самом деле, сложно воспринимать происходящее и не поражаться странным огням, появляющимся будто бы из ниоткуда. Не поверите, здесь так здорово вечером жарить сосиски или воздушный зефир. Активная часть прохождения по маршруту: 10, 2 км, перепад высот 10-70 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

ДЕНЬ 6Дикие бухты ТекироваВ этот день мы отправимся знакомиться с новыми бухтами Средиземного моря. Немного отдалившись от кемпинга, начинаешь понимать, что ты переместился в совершенно иной мир. Удивительной чистоты голубая вода позволяет рассмотреть своих глубинных обитателей, а морской воздух ласкает легкие и тает солёным привкусом в горле. Мы обязательно искупаемся в кристально чистой воде и посидим наедине с природой, любуясь дикими местами. Активная часть прохождения по маршруту: 12, 6 км, перепад высот 10-80 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

ДЕНЬ 7Гора МусадагПришла пора посмотреть на живописные окрестности Чиралы с высоты птичьего полета! В этот день поднимемся на гору Мусадаг, чтобы по-настоящему почувствовать себя в горах Турции и сделать невероятно живописные фотографии 📸 лазурных бухт.

Активная часть прохождения по маршруту: 13, 7 км, перепад высот 20-770 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

ДЕНЬ 8Каньон ГейнюкС утра собираем палаточный лагерь и на автобусе едем в Анталию. По пути остановимся в селении Гейнюк, чтобы поставить в нашей поездке яркий, завершающий аккорд. В заключительный день тура отправимся ещё к одной природной достопримечательности 🏛️ — каньону Гейнюк.

Это длинное, глубокое ущелье, высотой до 350 м и протяженностью 14 км. На дне каньона течёт изумрудная река, глубина которой в некоторых местах переваливает за отметку в 6 м. Каньон радует туристов живописными лагунами и огромными, каменными завалами. Чтобы увидеть самые красивые 🤩 уголки ущелья, нам предстоит увлекательный каньонинг. При входе в каньон арендуем гидрокостюмы — и вперед!

Нам предстоит пройти очень живописный маршрут, преодолевая водные препятствия. Удивительная красота каньона откроется прямо у нас на глазах: водопады разной высоты сплетаются в непередаваемую картину, а со стен ущелья свисает буйная, зеленая растительность. Добавляют шарма стены, окрашенные в разные цвета. Достаточно беглого взгляда на открывшийся пейзаж, чтобы осознать, что награда достойна пройденного пути. Активная часть прохождения по маршруту: 3, 4 км, перепад высот 10-70 м, продолжительность маршрута 3-4 часа. Переезд на автобусе в г. Анталия• 16:00 — прибытие на автовокзал Анталии, отъезд домой.

Организационные детали:

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Общая информация по маршруту: