Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Что вас ожидает

Все краски Антальи

Поднявшись по канатной дороге на гору Тюнектепе, вы насладитесь с высоты панорамой Антальи и бескрайнего моря 🌊. Далее погуляете по живописной набережной Коньяалты, полюбуетесь шикарным водопадом Нижний Дюден и отыщете секретный каньон с протянутым вдоль него мостом. Мы не дадим вам заскучать и расскажем, как складывалась история 📖 Антальи, чем она отличается от других турецких городов и как живут в ней люди.

Старый город 🏙️ Калеичи

Калеичи — это исторический центр Антальи, знаменитый извилистыми улочками, яркими невысокими домами и любопытными сооружениями разных эпох. Вы увидите ворота Адриана, воздвигнутые в честь римского императора, необычную мечеть Искеле 19 века, минареты Йивли и Кесик и старинную башню Хыдырлык. А также полюбуетесь панорамой морского порта, принимающего корабли не одно столетие.

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