Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

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Влюбиться в Анталью за один день!

Погулять по Старому городу, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться живописным водопадом

Бахридин
Бахридин – Гид из Антальи
Вы посетите все главные достопримечательности 🏛️ Антальи: исторический центр Калеичи, набережную Коньяалты и водопад Нижний Дюден.

Полюбуетесь видами города с высоты, отыщете тайный каньон и узнаете, какие интересные события происходили в Антальи на протяжении столетий и в чем особенности ее современной жизни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 160€144 за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!

Что вас ожидает

Все краски Антальи
Поднявшись по канатной дороге на гору Тюнектепе, вы насладитесь с высоты панорамой Антальи и бескрайнего моря 🌊. Далее погуляете по живописной набережной Коньяалты, полюбуетесь шикарным водопадом Нижний Дюден и отыщете секретный каньон с протянутым вдоль него мостом. Мы не дадим вам заскучать и расскажем, как складывалась история 📖 Антальи, чем она отличается от других турецких городов и как живут в ней люди.

Старый город 🏙️ Калеичи
Калеичи — это исторический центр Антальи, знаменитый извилистыми улочками, яркими невысокими домами и любопытными сооружениями разных эпох. Вы увидите ворота Адриана, воздвигнутые в честь римского императора, необычную мечеть Искеле 19 века, минареты Йивли и Кесик и старинную башню Хыдырлык. А также полюбуетесь панорамой морского порта, принимающего корабли не одно столетие.

Организационные детали

  • Экскурсия начнется у канатной дороги и завершится у водопада Нижний Дюден. Между удаленными достопримечательностями 🏛️ мы будем перемещаться на общественном транспорте.
  • Билет на канатную дорогу не включен в стоимость — 20 лир с человека
Начало и место завершения
🚩 у канатной дороги
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!
Влюбиться в Анталью за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Бахридин
Бахридин
Мы Бахридин и Вероника родом из Новосибирска. Живем в Антальи и знакомим путешественников с местными традициями, культурой и менталитетом. С удовольствием покажем самые интересные места города, расскажем их историю и поможем погрузиться в местную жизнь!
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