Вы можете приехать за день или два дня до начала тура, проживание в отеле — €50 за ночь дополнительно.

Проживание. Двухместное размещение в пятизвёздочных отелях Антальи, Памуккале и Каппадокии. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены трёхразовое питание в отеле в Анталье, а также завтраки и ужины в отелях в Памуккале и Каппадокии, обеды во время экскурсии.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.