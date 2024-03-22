Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Авторский тур в Анталье

Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье

5
1 отзыв
Путешествие без лишней суеты и долгих утомительных экскурсий.

Мы покажем вам самые интересные локации Антальи, отвезём в Памуккале и неспешно прогуляемся по Каппадокии.

Вы осмотрите минарет Йивли и башню Хыдырлык, пройдёте через ворота Адриана и прокатитесь на панорамном лифте, побываете в музее Гёреме и полюбуетесь каскадом террасных ванн бирюзового цвета.

Самое главное — будем жить в 5-звёздочных отелях и ни в чём себе не отказывать, ведь «всё включено»!
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€480
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вы можете приехать за день или два дня до начала тура, проживание в отеле — €50 за ночь дополнительно.

Проживание. Двухместное размещение в пятизвёздочных отелях Антальи, Памуккале и Каппадокии. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены трёхразовое питание в отеле в Анталье, а также завтраки и ужины в отелях в Памуккале и Каппадокии, обеды во время экскурсии.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Анталью

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Разместившись, вы сможете отдохнуть после дороги или отправиться гулять по городу самостоятельно.

Прибытие в АнтальюПрибытие в АнтальюПрибытие в АнтальюПрибытие в Анталью
2 день

Обзорная экскурсия по Анталье

После завтрака у вас будет свободное время. Пообедав, направимся исследовать достопримечательности Антальи. Вы увидите символ города — минарет Йивли, римскую башню Хыдырлык и Часовую башню, пройдёте через ворота Адриана, возведённые в честь римского императора, прокатитесь на панорамном лифте и заглянете в порт. Также мы полюбуемся небольшим водопадом, посетим магазины кожаных изделий и ювелирных украшений, где вы сможете закупиться подарками для себя и близких.

Вечером вернёмся в отель на ужин.

Обзорная экскурсия по АнтальеОбзорная экскурсия по АнтальеОбзорная экскурсия по АнтальеОбзорная экскурсия по Анталье
3 день

Переезд в Памуккале

Первую половину дня предлагаем посвятить отдыху, а после обеда мы выезжаем в провинцию Денизли, к Памуккале. По прибытии заселимся в отель и поужинаем. Затем у вас будет свободное время, которое вы сможете провести на SPA-процедурах или прогулке по окрестностям.

Переезд в ПамуккалеПереезд в ПамуккалеПереезд в ПамуккалеПереезд в Памуккале
4 день

Памуккале и Иераполис

Начнём день с посещения Памуккале. Эти популярные среди туристов термальные источники представляют собой каскад террасных ванн с белоснежными кальцитовыми сталактитами. Рядом с локацией расположились руины Иераполиса, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе название города означает «святой город».

После обеда вы сможете посетить магазины вина и текстиля.

Памуккале и ИераполисПамуккале и ИераполисПамуккале и ИераполисПамуккале и Иераполис
5 день

Памуккале - Каппадокия

Сегодня отправляемся в не менее известную локацию. Позавтракав, поедем в Каппадокию. По пути обязательно сделаем остановку на обед. По прибытии разместимся в отеле, после чего у вас будет свободное время.

Памуккале - КаппадокияПамуккале - КаппадокияПамуккале - КаппадокияПамуккале - Каппадокия
6 день

Чудесные долины Каппадокии и музей Гёреме

Утром завтракаем и идём очаровываться местными красотами. Мы посетим долину Любви, Пашабаг и Зельве, каждая из которых удивит вас причудливыми каменными образованиями и ландшафтами. Побываем в настоящем музее под открытым небом. На территории Гёреме находятся церкви с уникальными росписями внутри. Сегодня желающим также предлагаем полетать на воздушном шаре за дополнительную плату. Этот опыт останется у вас в памяти навсегда!

После экскурсии мы вернёмся в Анталью (пообедать вы сможете в пути). После заселения в отель — свободное время.

Чудесные долины Каппадокии и музей ГёремеЧудесные долины Каппадокии и музей ГёремеЧудесные долины Каппадокии и музей ГёремеЧудесные долины Каппадокии и музей Гёреме
7 день

Свободный день в Анталье

День тотального релакса и удовольствия! Вы сможете в полной мере насладиться сервисом отеля, прогулками и шопингом.

Свободный день в АнтальеСвободный день в АнтальеСвободный день в АнтальеСвободный день в Анталье
8 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание в отеле в Анталье, а также завтраки и ужины в отелях в Памуккале и Каппадокии, обеды во время экскурсий
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Антальи и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - €500
  • Дополнительные активности (например, полёт на воздушном шаре в Каппадокии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
22 мар 2024
Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей душой проводил экскурсии и рассказывал про Турцию. Отели подобраны супер, всегда пять звёзд и все включено, трансфер из аэропорта и по городам на хороших машинах, переезды переносятся очень легко, программа не перегружена. Всем советуем этот тур! 👍
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Тур входит в следующие категории Антальи

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