7 дней
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
13 окт в 11:00
17 ноя в 11:00
49 900₽ за человека
7 дней
Ликийская тропа от Олюдениза до Ксантоса: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
22 сен в 13:00
3 ноя в 13:00
36 500₽ за человека
7 дней
Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Увидеть античные поселения, дойти на каяках до затонувшего города и отдохнуть на безлюдных пляжах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
20 окт в 13:00
39 000₽ за человека
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