8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
14 сен в 16:00
21 сен в 16:00
$1 225 за человека
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «За городом и природа»
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