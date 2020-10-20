Как добраться до Батмана на самолёте
В Батмане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Batman Airport» вам не избежать
Список аэропортов Батмана
- Батман BALBatman Airport
Самые дешёвые билеты в Батман из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|2 110
|1ч 55м
|17.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|7 210
|25ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|7 782
|21ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 940
|30ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|9 380
|39ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону