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вовремя из отеля. Тур организован как по нотам. Ехали до Каппадокии около 8 часов. Совсем не тяжело. Каждые 1,5 часа остановки. На перевале поиграли в снежки, в горах чудные виды. С туалетом проблем нет, везде бесплатные. Приехали в Каппадокию с сразу экскурсии, одна за одной. Парк, видовые площадки, все входит в стоимость. Гид Сердар великолепно все рассказывал. Ко всем туристам был очень внимателен. Вечером приехали в отель на ночевку, поужинали. Все без задержек и проволочек. Утром поехали кататься на шарах, Сердар все заранее забронировал и организовал. Шары были за дополнительную плату, но это того стоит. После шаров двинулись домой и уже вечером были в своем отеле. Всем рекомендую этот тур.