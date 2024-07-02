Что ещё посмотреть – экскурсии в Белеке

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Белеке, цены от €54, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
На автобусе
скидка
19%
14 отзывов
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
8 авг в 04:00
10 авг в 04:00
6754 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
На машине
скидка
10%
27 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
Сегодня в 08:30
11 авг в 08:30
316285 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
На машине
15 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
330 за всё до 7 чел.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
На машине
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
250 за всё до 4 чел.
Из Белека - в Анталью
На машине
8 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Были с детьми 12 лет. Все понравилось, лёгкая экскурсия. Погуляли, перекусили мороженым. Внимательный гид, ходили в тени. Посетили мечеть, музей. Все довольны - и взрослые, и дети.
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
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    часы. Была прогулка,во время который нам рассказывали о Турции. Мы получили то,что хотели-открыть для себя Турцию! не туристическую Мекку,а именно страну с большой историей!

    Очень рекомендуюОчень рекомендую
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
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    молока отличное) Хотим вернуться. Угур интересный собеседник, с удовольствием рассказывает про свою страну, обычаи,отвечает на вопросы. Поездка была комфортная, Угур предлагал воду несколько раз, стиль вождения спокойный. В общем советуем!

    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе оченьПоездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
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    вовремя из отеля. Тур организован как по нотам. Ехали до Каппадокии около 8 часов. Совсем не тяжело. Каждые 1,5 часа остановки. На перевале поиграли в снежки, в горах чудные виды. С туалетом проблем нет, везде бесплатные. Приехали в Каппадокию с сразу экскурсии, одна за одной. Парк, видовые площадки, все входит в стоимость. Гид Сердар великолепно все рассказывал. Ко всем туристам был очень внимателен. Вечером приехали в отель на ночевку, поужинали. Все без задержек и проволочек. Утром поехали кататься на шарах, Сердар все заранее забронировал и организовал. Шары были за дополнительную плату, но это того стоит. После шаров двинулись домой и уже вечером были в своем отеле. Всем рекомендую этот тур.

    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора
  • А
    Андрей
    18 октября 2023
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
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    На шаре не полетали, т. к. цена начала шкалить от 270 до 370 евро за полет, но за 15 долларов в долине любви с квадрокоптера сняли бомбические видео на фоне шаров. Очень повезло нам с гидом. Гид Султан - профи своего дела! Он решал все задачи просто, профессионально и с юмором) Одним словом - рекомендасьен. Для двух дней очень насыщенно!

    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
  2. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
  3. Приключения в горах Турции: поездка из Белека
  4. Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
  5. Из Белека - в Анталью
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
Сейчас в Белеке в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 54 до 330 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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