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6 часов

Водная прогулка

Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких Начало: Ваш отель

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.