Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Белеке, цены от $30, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская прогулка на райский остров Сулуада
22 отзыва
12 часов
Водная прогулка
Незабываемый день на острове Сулуада - морская экскурсия из Белека
Остров Сулуада - это место, где вы почувствуете себя в раю. Насладитесь белоснежными пляжами и бирюзовой водой на этой незабываемой морской прогулке
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 07:00-19:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от $30 за человека
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
На автобусе
На воздушном шаре
скидка
35%
8 отзывов
1 час
Групповая
до 28 чел.
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
7 авг в 01:30
9 авг в 01:30
199$129 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Белека
На автобусе
Багги
13 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
$45 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
На автобусе
скидка
24%
11 отзывов
16 часов
Групповая
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
7 авг в 04:00
46$35 за человека
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
На яхте
1 отзыв
6 часов
Водная прогулка
Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от $850 за всё до 6 чел.
Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
На автобусе
11 отзывов
18 часов
Групповая
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
от $54 за человека
Багги Сафари и Рафтинг
Багги
7 часов
Водная прогулка
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    9 июня 2024
    Морская прогулка на райский остров Сулуада
    На экскурсию ездили 3 июня за 32$ за человека. Трансфер опоздал на 20 минут, но в этом виноваты были предыдущие
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    туристы. Водитель на русском языке не разговаривает, но в целом мы понимали друг друга, а так же были хорошо проинформированы менеджером который связался с нами после оформления брони в преложении. Экскурсия понравилась, ехать с Белека на турецкие Мальдивы долго около 3-3,5 часа, с одной остановкой на перекус, перекур и так далее. Вечером вернули обратно к отелю. Поеду ли я еще раз с этим ребятами, точно да!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
  • Н
    Николай
    3 апреля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Всё отлично, всё супер.
  • Н
    Николай
    1 апреля 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё прекрасно. Рафтинг на высшем уровне. Понравилось и поездка на баггах.
  • М
    Марина
    2 февраля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Экскурсия очень интересная. Дорога занимает много времени, но это мы сразу поняли по программе экскурсии и были готовы) Памуккале очень красивое,
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    мы гуляли по травертинам, в январе там не много людей и можно спокойно насладиться видами и сделать красивые фото. Потом мы пошли прогулялись по античному городу, чего бы не сделали летом в жару. Руины расбросаны на большой территории, но не сильно далеко друг от друга и спокойно можно дойти до всех локаций. И завершили мы посещение Памуккале искупавшись в Бассейне Клеопатры, вода в нем была потрясающая и как говорит таблица Менделеева очень полезной) Посмотрели мы и местные фабрики, чем славится регион) Приобрели пару сувениров и винишко) Озеро Салда очень красивое, но холодное) Но посмотреть на него тоже удовольствие) Спасибо организатором за экскурсию. Гид, водитель, транпорт – все было хорошо)

  • А
    Андрей
    14 сентября 2023
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
  • P
    Ponka1983.ys
    28 августа 2023
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Обещали что будет русскоговорящий гид, по факту нас забрал водитель отвез на точку сбора где инструкторы впарили нам тапки перчатки
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    типо без них на рафтинг не допустят. Затем нас повезли на джипах к месту сплыва. Нас было 8 человек и никто не говорит не по-русски не по английский, только арабский. Инструктор араб но по чуток по турецкий знает, так и объяснялись на макаронном языке. Сам тур понравился, было весело. Организация тура на 3, сам тур 4

  • А
    Алина
    28 августа 2023
    Прогулка на яхте по бухтам Белекa
    Очень понравилось на яхте)
  • P
    Pertur
    9 июня 2023
    Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
    Я не могу поверить, что Памуккале находится так близко к Белеку! Это место впечатляет своей природной красотой. Я получил огромное удовольствие от путешествия и рекомендую его всем.
  • E
    Elenna
    14 мая 2023
    Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
    Этот тур из Белека в Памуккале - это настоящая сказка! Яркое солнце, горячие источники и впечатляющие террасы создают неповторимую атмосферу. Было великолепно!

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Морская прогулка на райский остров Сулуада
  2. Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
  3. Рафтинг и багги-сафари из Белека
  4. 4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
  5. Прогулка на яхте по бухтам Белекa
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
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