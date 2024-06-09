12 часов
Водная прогулка
Незабываемый день на острове Сулуада - морская экскурсия из Белека
Остров Сулуада - это место, где вы почувствуете себя в раю. Насладитесь белоснежными пляжами и бирюзовой водой на этой незабываемой морской прогулке
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 07:00-19:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от $30 за человека
скидка
35%
1 час
Групповая
до 28 чел.
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
7 авг в 01:30
9 авг в 01:30
199$129 за человека
9 часов
Водная прогулка
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
$45 за человека
скидка
24%
16 часов
Групповая
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
7 авг в 04:00
46$35 за человека
6 часов
Водная прогулка
Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от $850 за всё до 6 чел.
18 часов
Групповая
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
от $54 за человека
7 часов
Водная прогулка
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила9 июня 2024На экскурсию ездили 3 июня за 32$ за человека. Трансфер опоздал на 20 минут, но в этом виноваты были предыдущие
- ААндрей29 мая 2024Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
- ННиколай3 апреля 2024Всё отлично, всё супер.
- ННиколай1 апреля 2024Всё прекрасно. Рафтинг на высшем уровне. Понравилось и поездка на баггах.
- ММарина2 февраля 2024Экскурсия очень интересная. Дорога занимает много времени, но это мы сразу поняли по программе экскурсии и были готовы) Памуккале очень красивое,
- ААндрей14 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
- PPonka1983.ys28 августа 2023Обещали что будет русскоговорящий гид, по факту нас забрал водитель отвез на точку сбора где инструкторы впарили нам тапки перчатки
- ААлина28 августа 2023Очень понравилось на яхте)
- PPertur9 июня 2023Я не могу поверить, что Памуккале находится так близко к Белеку! Это место впечатляет своей природной красотой. Я получил огромное удовольствие от путешествия и рекомендую его всем.
- EElenna14 мая 2023Этот тур из Белека в Памуккале - это настоящая сказка! Яркое солнце, горячие источники и впечатляющие террасы создают неповторимую атмосферу. Было великолепно!
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Популярные экскурсии»
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