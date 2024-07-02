скидка
19%
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 04:00
8 авг в 04:00
67€54 за человека
скидка
10%
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
Сегодня в 08:30
11 авг в 08:30
316€285 за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€35 за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 июля 2024Были с детьми 12 лет. Все понравилось, лёгкая экскурсия. Погуляли, перекусили мороженым. Внимательный гид, ходили в тени. Посетили мечеть, музей. Все довольны - и взрослые, и дети.
- ТТатьяна8 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
- ААлина23 мая 2024Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
- ООлеся15 марта 2024Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
- ССветлана20 февраля 2024Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
- ААндрей18 октября 2023Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
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