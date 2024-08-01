За городом и природа – экскурсии в Белеке

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» в Белеке, цены от €35, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
На квадроциклах
Багги
1 отзыв
6 часов
Водная прогулка
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
7 авг в 08:45
35 за человека
Из Белека - в старинный Сиде
На машине
1 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
На машине
15 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
330 за всё до 7 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
На машине
скидка
20%
11 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
310248 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 августа 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Отличная экскурсия, очень красивые виды. Несложный маршрут, но при этом Турция открывается с другой стороны. Кирилл - прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно.
    Отличная экскурсия, очень красивые виды. Несложный маршрут, но при этом Турция открывается с другой стороны. Кирилл
  • А
    Антон
    27 июля 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Гид Тимур провел для нас увлекательную, насыщенную экскурсию. Несмотря на опоздание по нашей вине, программа экскурсии не изменилась, посетили все запланированные объекты, Тимур - отличный специалист, заинтересованный, позитивный, профессиональный. Однозначно рекомендуем экскурсию!
  • М
    Михаил
    18 июля 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Ислам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопада. Его глубокие знания истории,
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    культуры и традиций этой уникальной земли позволили нам полностью погрузиться в атмосферу и старой и современной Турции. Ислам с большим энтузиазмом и профессионализмом рассказывал о каждом уголке, который мы посещали. Его объяснение истории и архитектуры древних зданий было захватывающим и вдохновляющим. Он также рассказал нам множество интересных фактов о повседневной жизни людей в прошлом, что позволило нам лучше понять культуру и традиции этого региона. Экскурсия по старой Анталье позволила нам окунуться в атмосферу древнего города, почувствовать его колорит и насладиться живописными видами. Ислам показал нам все самые интересные и значимые места, такие как Ворота Адриана, Часовая башня, Мечеть Искеле и многие другие достопримечательности. Посещение водопадов стало настоящим открытием для нас. Благодаря Исламу мы узнали не только о красоте и величии этих природных чудес, но и об их истории, а также о важности сохранения их для будущих поколений. В целом, экскурсия с Исламом была незабываемой и оставила у нас массу впечатлений. Мы очень благодарны ему за его профессионализм, энтузиазм и открытость. Отдельное спасибо за пунктуальность и автомобиль с кондиционером)

    Ислам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопадаИслам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопада
  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
    Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию! Что важно, в первую очередь, для нас - это гибкость маршрута,
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    так как мы были с годовалой дочкой. Ислам составил поездку так, чтобы сначала, в самую жару, мы оказались у освежающих водопадов, а вечером, когда солнце палит не так сильно, уже в старом городе. По нашей просьбе завез нас в торговый центр, чтобы мы могли купить местных сладостей, за что ему отдельное спасибо, так как из нашего отеля до города добраться весьма проблематично. Много рассказал про историю города, про традиции и обычаи народа. Было очень интересно слушать. Эта поездка была глотком свежего воздуха в условиях «изоляции» в отеле, так как с годовалым ребёнком никуда не выберешься особо. Очень рекомендуем!!!

    Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию!Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию!Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию!Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию!
  • М
    Михаил
    14 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Нам все понравилось Квадрики скучно можно без них
    Нам все понравилосьНам все понравилосьНам все понравилось
  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
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    про историю страны и ее обычаи, про особенности быта и религиозный уклад. Спасибо за экскурсию! Что касается самой экскурсии, скажу чужими словами: Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

    Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целомКирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом
  • О
    Олеся
    17 марта 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2020
    Из Белека - в старинный Сиде
    «Осенне-коронавирусный» тур нашей дружной компании стал значительно интереснее благодаря экскурсии в старинный Сиде с замечательным гидом Хайдаром. Отличная организация поездки, удобный
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    транспорт, эрудированный гид, гибкий подход к нашим пожеланиям, шоу с турецким мороженым у водопада Манавгат и ещё много хорошего. Хайдар - один из лучших гидов, встреченных нами на Трипстере

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
  2. Из Белека - в старинный Сиде
  3. Приключения в горах Турции: поездка из Белека
  4. Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
Сейчас в Белеке в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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