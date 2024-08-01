6 часов
Водная прогулка
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
7 авг в 08:45
€35 за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
€330 за всё до 7 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
310€248 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 августа 2024Отличная экскурсия, очень красивые виды. Несложный маршрут, но при этом Турция открывается с другой стороны. Кирилл - прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно.
- ААнтон27 июля 2024Гид Тимур провел для нас увлекательную, насыщенную экскурсию. Несмотря на опоздание по нашей вине, программа экскурсии не изменилась, посетили все запланированные объекты, Тимур - отличный специалист, заинтересованный, позитивный, профессиональный. Однозначно рекомендуем экскурсию!
- ММихаил18 июля 2024Ислам провел замечательную пятичасовую экскурсию по историческим местам старой Антальи и показал нам два прекрасных водопада. Его глубокие знания истории,
- ВВиктория13 июля 2024Всей семьей выражаем искреннюю благодарность гиду Исламу за прекрасную экскурсию! Что важно, в первую очередь, для нас - это гибкость маршрута,
- ММихаил14 июня 2024Нам все понравилось Квадрики скучно можно без них
- ДДмитрий14 апреля 2024Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
- ООлеся17 марта 2024Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
- ТТатьяна6 ноября 2020«Осенне-коронавирусный» тур нашей дружной компании стал значительно интереснее благодаря экскурсии в старинный Сиде с замечательным гидом Хайдаром. Отличная организация поездки, удобный
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «За городом и природа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
Сейчас в Белеке в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год по теме «За городом и природа», 28 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь