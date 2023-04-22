Приглашаем посетить один из самых больших туннельных аквариумов мира, впечатляющие декорации которого были созданы известным итальянским скульптором Джулио Де Бенедетти. Каждый посетитель аквариума приходит в восторг от самолета и корабля в натуральную величину, помещенных в главный резервуар.

Аквариум Анталии – это 131-метровый туннельный аквариум и 40 тематических аквариумов, где находится более 200 акул. Кормление хищников - отдельное зрелищное шоу, которое вы вряд ли увидите где-либо еще!