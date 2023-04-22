Аквариум в Анталии

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, головные уборы, воду, деньги. Важно! Внутри аквариума - только 2 часа свободного времени.
Аквариум в Анталии
Аквариум в Анталии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем посетить один из самых больших туннельных аквариумов мира, впечатляющие декорации которого были созданы известным итальянским скульптором Джулио Де Бенедетти. Каждый посетитель аквариума приходит в восторг от самолета и корабля в натуральную величину, помещенных в главный резервуар.

Аквариум Анталии – это 131-метровый туннельный аквариум и 40 тематических аквариумов, где находится более 200 акул. Кормление хищников - отдельное зрелищное шоу, которое вы вряд ли увидите где-либо еще!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и сопровождение Входные билеты в Аквариум 2 часа свободного времени!
Что не входит
  • Входные билеты в Снежную комнату и Террариум. Напитки / обед
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в null
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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