Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, головные уборы, воду, деньги. Важно! Внутри аквариума - только 2 часа свободного времени.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем посетить один из самых больших туннельных аквариумов мира, впечатляющие декорации которого были созданы известным итальянским скульптором Джулио Де Бенедетти. Каждый посетитель аквариума приходит в восторг от самолета и корабля в натуральную величину, помещенных в главный резервуар.
Аквариум Анталии – это 131-метровый туннельный аквариум и 40 тематических аквариумов, где находится более 200 акул. Кормление хищников - отдельное зрелищное шоу, которое вы вряд ли увидите где-либо еще!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание и сопровождение Входные билеты в Аквариум 2 часа свободного времени!
- Что не входит
- Входные билеты в Снежную комнату и Террариум. Напитки / обед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в nullЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Белеке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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