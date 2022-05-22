Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека

Насладиться ароматом королевы цветов и посетить озеро необыкновенного цвета

На автобусе группе до 40 человек вы отправитесь к полям региона Ыспарта, который славится своими цветущими полями.

В конце мая-начале лета здесь правит бал дамасская роза, а затем ее сменяет лаванда.

Вы побываете в этом цветущем царстве и после отправитесь к бирюзовому озеру Салда: искупаетесь в его прохладных водах и сделаете яркие фото.
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Богатства Ыспарты: поля дамасской розы и озеро Салда из Белека
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Поля дамасской розы. Этот старинный сорт славится своим потрясающим ароматом, а продукция, получаемая от дамасской розы, обладает лечебными свойствами. Вы сможете попробовать чай и кофе из этого цветка, приобрести косметику и мыло ручной работы. Но главная цель нашей поездки — прогулка и фотосессия среди этих цветущих кустов!

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

04:30 — 05:30 Отправление из отеля (в регионе Белек)
07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен
09:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают поля дамасской розы (свободное время 2 часа)
12:30 Остановка на обед возле озера Салда
13:00 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)
15:00 Выезд из территории
17:00 — 17:30 Возвращение в отели (в регионе Белек)

Организационные детали

Поля дамасской розы цветут около месяца (начиная с 20 мая и по 20 числа июня). После цветения розы начинается цветение лаванды.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от резервации гостей накануне)
  • Расстояние от центра Белека до полей дамасской розы 190 км
  • Тайминг программы может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)
  • Экскурсия проходит без шопинга
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до вашего отеля
— Сопровождение русскоговорящего гида
— Вода в автобусе
— Питание на экскурсии: завтрак и обед (напитки оплачиваются отдельно)
— Угощение чаем из розы или лавандовым чаем на лавандовых полях

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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