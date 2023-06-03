Посетите храм святого Николая Чудотворца на экскурсии в Демре - Мира в Анталии
Визитной карточкой региона Кемер провинции Анталия является исторический экскурсионный тур Демре — Мира. Этот тур объединяет христианские святыни и античные древности. Вы увидите Демре, посетите храм святого Николая. Побываете в Мире и увидите исторические места.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
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даты
Что вас ожидает:
- Демре — Мира
- Храм святого Николая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Визитной карточкой региона Кемер провинции Анталия является исторический экскурсионный тур Демре — Мира. Этот тур объединяет христианские святыни и античные древности. Вы увидите Демре, посетите храм святого Николая. Побываете в Мире и увидите исторические места.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты, обед, личные расходы
- Входные билеты в музее
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии Ваш отельЗавершение: Где желают гости там и закончим
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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