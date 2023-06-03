Демре - Мира и Храм святого Николая Чудотворца

Посетите храм святого Николая Чудотворца на экскурсии в Демре - Мира в Анталии

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Визитной карточкой региона Кемер провинции Анталия является исторический экскурсионный тур Демре — Мира. Этот тур объединяет христианские святыни и античные древности. Вы увидите Демре, посетите храм святого Николая. Побываете в Мире и увидите исторические места.
Демре - Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре - Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре - Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре - Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре - Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре - Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Ближайшие даты:
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Демре — Мира
  • Храм святого Николая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Визитной карточкой региона Кемер провинции Анталия является исторический экскурсионный тур Демре — Мира. Этот тур объединяет христианские святыни и античные древности. Вы увидите Демре, посетите храм святого Николая. Побываете в Мире и увидите исторические места.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты, обед, личные расходы
  • Входные билеты в музее
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Ваш отель
Завершение: Где желают гости там и закончим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Активный отдых
На весь день
История и культура
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы

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